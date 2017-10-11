自由廣場》政風人員有話對署長說

◎ 陳秉宙

自由廣場刊登「廉政署長三大挑戰」投書，筆者越讀越覺感同身受，政風人員的處境在廉政署成立後似乎越來越艱難了。

國家廉政行動方針就是在各行政機關都成立政風機構，以為發掘問題、了解問題，進而解決問題，換言之，政風人員在機關最主要的功能，其一是預防不法情事發生，其二則是對於不法情事的行政調查，角色定位應屬監督單位，絕非業務單位，然而，廉政署成立迄今，重肅貪而輕防貪，重查處而輕預防，此一氛圍早為各公務機關所知悉，導致政風人員在機關內地位越見低落，只有行政調查權的政風人員更被譏為無爪的老虎。

此外，因政風機構在機關內定位為監督單位，因此，在各所屬機關配置之人力均甚為有限，甚至有不少機關是一人政風單位，但雖稱為監督單位，卻有越來越「業務化」的現象。部分機關除對於所屬政風機構訂定年度評比計畫，在春節、中秋節期間還訂定防貪評核計畫，此外，對易滋生弊端工作也訂定專案評比計畫，對專案廉政宣導也訂定評比計畫。整年下來，政風機構除了例行工作外，還須花費相當精力辦理上級業務評核工作，然人數配置極少的政風機構，光應付這些例行事務與評核工作，不僅耗盡所有量能，更時常需要配置之所屬機關協助人力、物力及經費之提供，試想，監督單位時常需要受監督之機關提供協助，這樣的監督是否可以確實發揮監督之功能，實令人懷疑。

筆者建議廉政署，應從「補足政風機構之人力」及「減少不必要業務」兩方面著手，才能讓政風機構發揮其應有的監督功能。

（作者現職警察機關政風人員）