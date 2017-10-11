自由廣場》合格的後備兵力在哪裡？

◎ 呂禮詩

今天立法院外交及國防委員會將邀請國防部進行業務報告，部分內容述及「軍事訓練役」的訓練方法及後備動員。依據媒體所披露的部分內容，軍事訓練役未來將參與「基地訓練」及「漢光演習」；對比日前國防部長在施政總質詢中，承諾一年內不會恢復徵兵，且「募兵情況正在進步中」，若再加上年度預算書所編列的薪資人數，國防部對於國軍實際員額與戰力，恐怕過於樂觀。

1994年以後出生役男所接受之軍訓役，入伍訓練與部隊訓練的時間配比，從原本的「前八後八」，改為「前五後十一」，看似更為精實，但高中是否實施射擊訓練、大學軍訓課是否修滿五門及格，每位役男各有不同；然折減最高可達15日，不但原本4個月的役期只剩3個半月，在個個役期參差之下，如何齊一訓練水準？

再者，國軍官兵訓練的程序及步驟，從駐地訓練、基地訓練、戰備任務訓練，以致於三軍聯合作戰型態的漢光演習，如果二個月的基本體能、實彈射擊、戰術行軍及野營訓練的軍訓役，即可投入漢光演習，是說明了漢光演習從此只有「火力展示」的程度，還是軍訓役的訓練比志願役更紮實？

更嚴重的問題，是未來如何動員！

依據教育部的統計，出國留學簽證人數自2011年到2015年五年間，從三萬三千餘人成長到三萬八千餘人；而同一時期以台胞證赴大陸求學的大學生，從近千人成長至三千餘人。

另中國2014年以來的「三中一青」（中小企業、中南部、中低收入及青年人）策略，自今年轉化為「青年一代」、「基層一線」的「一代一線」，國台辦認可的「台灣青年就業創新基地」從去年《商業周刊》報導時的21個，已快速成長到53個，吸引二萬三千餘名青年前往實習或就業。

無論是就學、實習或就業的青年人，正是國軍後備動員的重要來源；台海一旦發生戰事，即使有心返台「執干戈以衛社稷」，但在解放軍的海空封鎖下，早已淪為對岸的人質，這正是海協會會長所謂的「小火慢燉，久久為功」。

美聯社前主任所謂「槍口下的台灣」（Taiwan Under the Gun）、亞洲週刊的「武統變局的關鍵時刻」，或美國智庫學者近期出版的《中國入侵威脅》（The Chinese Invasion Threat），都應視為旁觀者清的善意提醒，國人不必自亂陣腳；但兵役及後備動員制度，事涉國軍戰力的維持、台海軍力的平衡，必須務實面對。切勿拿軍訓役「充人頭」、以複雜的表格及文言文的敘述方式掩飾募兵員額的不足；究竟現代的戰爭型態，決定於部隊的專業化與後備動員能力，絕對不是帳面美化就能飲鴆止渴、一蹴可幾的！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）