自由廣場》軍事訓練役惡整作戰部隊

◎ 鄭玄輝

明年起，民國八十三年以後出生的役男將全面改服為期僅四個月的「軍事訓練役」，執行時程分兩階段，第一階段為五星期的入伍訓練，第二階段之部隊訓練原是分發到各兵科訓練中心實施，但由於各兵科訓練中心收訓能量有限，因此國防部將第二階段訓練改由常備部隊實施，不久前更宣示軍事訓練役男分發常備部隊將隨主戰部隊操課，投入「基地訓練」與「漢光演習實兵演練」等年度重大演訓。此一決策，等於把威權時代作戰部隊支援救國團之暑期戰鬥營變成常態化，使作戰部隊形同軍事訓練役男的保母，掩飾募兵績效不彰、戰鬥部隊編現比不足的窘狀。

而且，把只受過第一階段新兵訓練的軍事訓練役男直接往作戰部隊塞，甚至參加演訓充人頭，只會使人少事繁的實兵部隊疲於奔命，不僅昂貴武器裝備易於故障毀損，更可能對役男個人或常備官士兵帶來不可預期的危險，使落實「從嚴、從難」演訓要求成為具文，浪費國防預算與時間、人力、物力莫此為甚。

僅就筆者服役經驗了解，役男完成兩階段入伍訓練，鑑測合格後分發部隊，歷經駐地訓練，「專精管道訓練」階段，才具備下基地資格；再歷經為期十三週的基地訓練通過測考，才能成為合格戰士。然而現在被塞到各實兵戰鬥部隊的軍訓役男，僅完成入伍訓練，根本不具備參加基訓資格，就要被塞到作戰部隊，甚至參與漢光演習。不合理也不適宜。

況且，表定基訓進訓單位績效評比，攸關受測單位主官管等常備役軍士官的考績升遷，國防部這項政策，不僅影響部隊戰力，對基層連隊幹部升遷考績也不公平。

軍以戰為首，作戰部隊宜處於隨時可投入戰場狀態，如今還得分神擔任軍訓役男保母，必然動輒得咎。且若役期一年的義務兵役都難以訓練出合格戰士，為何還要把這些人往野戰部隊塞、甚至下基地？除了打飯班等不需要合格認證的勤務支援打雜工作外，實在不知道到底能分攤甚麼任務？

愚見以為，國防部宜考慮將軍事訓練役在同一單位執行，不再切割成兩階段實施，避免人力、物力、財力、時間投資的浪費，並再精打細算，把有限訓練資源用在刀口上，否則還不如考慮恢復以往兩年的義務役徵兵，或乾脆修憲廢除徵兵。

（作者曾任新訓單位補給官、國會助理）

◎ 陳宏煇

暑假結束，部分大三的學生已經完成軍事訓練，看他們開心的模樣，不禁問起他們在軍中的生活。他們說，現在的軍事訓練役根本不像以往那麼操，除了打靶外，其他幾乎都是室內課，再加上幹部少，軍事技能和訓練的要求不是很嚴格。

他們的話或許有些許誇張的成分，但也顯示了軍事訓練役只有四個月，確實不足。在新兵訓練時的體能要求不夠，而部隊訓練時的專業能力也不足，這樣如何去「下基地」接受考驗？而且「下基地」時只剩下幾天就退伍，這些役男還會認真地去學習和接受磨練嗎？這些都是國防部該審慎評估的問題。

（作者現任大學教官，新北市民）