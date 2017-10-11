自由廣場》從武統論到總統國慶談話

◎ 宋磊

近日，中國「武統論」的聲音甚囂塵上，傳言中國可能會在二○二○年進行武力犯台。再觀察蔡總統的國慶談話，用了不少篇幅談國防事務，並表示「我們全力強化戰力，但不會求戰。」令人頗有所感。

對台灣而言，當中國沒有放棄以武力犯台前，兩岸仍舊處在「敵對」狀態，且面對中國軍力不斷提升，在共軍的飛機、船艦不斷藉演習之名繞行台灣時，我們當然不能掉以輕心，從政府高層至小老百姓更需明白，我們共同的敵人是中國共產黨，國軍最大的假想敵仍是中國解放軍。

台灣歷經三次的政黨輪替後，改朝換代已屬常態，而民主的選舉與自由的可貴得來不易，必須小心珍惜。從李登輝、陳水扁、馬英九到現在的蔡英文總統，兩岸關係雖然跌跌撞撞，但仍舊成功嚇阻中國武力犯台的企圖。然而，台海爆發戰爭的疑慮始終揮之不去，廿一世紀的亞太地區仍有許多潛在的衝突熱點，其中一個就是台灣海峽。這也是為何美方積極建議台灣應將國防預算調升至ＧＤＰ的三％，提高台灣的國防實力。

面對「武統論」的持續高漲，「我們全力強化戰力，但不會求戰」這句話，說明了國家領導人的決心。全民應一心共同維護國家尊嚴，政治上仍舊維持不挑釁但明確表達台灣主權，軍事上應持續建軍備戰，維持「防衛固守、重層嚇阻」的路線。切記藍綠不是敵人，我們最大的威脅仍是中國共產黨。

（作者為國立中正大學戰略所碩士，空軍子弟）