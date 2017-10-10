社論》過不一樣的雙十節

今天是雙十節，一如以往，總統蔡英文發表講話，各項慶祝儀式和集會之外，今年還有花車嘉年華遊行；四天的連續假期，增添「光輝」的節慶氣氛。歡度國慶的中華民國，由於尚未完成轉型正義，外來政權屬性殘存，國慶日一如憲法、國名、國旗、國歌，都讓許多台灣人民難以坦然接受，遑論歡慶。閣揆賴清德最近在國會宣示，「台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國」，勉強算是委曲求全的折衷。

雙十節行禮如儀之外，上任滿一個月的賴清德，因而面對國人的殷切期盼：掌握民進黨完全執政的利基，率領行政團隊，施政做出實績，振興經濟，落實改革，推動建設，充實國防，帶給國家社會活絡而希望的前景。長遠來說，如何讓國慶日實至名歸，台灣人過不一樣的國家生日，是主政者今天在儀式慶典趕場之外，須積極思考推動的要務。

賴清德九月初就任以來，表現果如預期。經過選戰與民意檢驗，歷經國會和都會首長歷練的他，與前任顯有不同，既為行政團隊帶來新意和魄力，在務實中不失價值理念，理解民之所欲，也掌握當務之急。正因如此，不論在國會應答論辯，為軍公教人員加薪，著手逐項檢討改善投資環境，把提振經濟動能列為施政首要，釐清黑道與政黨的關係，都有好的開始。好的開始，具體反映在賴揆的民調，連帶拉高了長期欲振乏力的蔡英文人氣。

具體而言，做為蔡政府微調人事之後再出發的閣揆，賴清德有來自幾方面的挑戰。首先是繼續推動執政團隊已開啟的改革工程。完全執政以來，包括年金、追討黨國不義資產、司法、稅務等幾項改革，都有進展。賴清德內閣須把這些現在進行式的工程強力配合推動或完成。另一方面，治絲益棼而勞資怨聲載道的一例一休，不應歹戲拖棚，從速修正為要；前瞻基礎建設亦宜務實調整溝通再出發。

另一挑戰，是清理國民黨執政八年對國家的傷害。其中，尤以馬政府全面傾斜，門戶洞開，中國趁機大肆收買佈置馬前卒，黑道更假借政黨及人民團體，錯亂敵我關係，打著五星旗在台灣社會作亂。中國利用民主機制進行對台工作，在九二四台大事件踢到鐵板，賴內閣及國安單位應趁機除惡務盡，並完備相關法令機制，打擊中國的滲透顛覆，兼以鞏固且提升社會心防。至於經濟依賴中國、外交休兵等偏差，危害台灣甚為明顯，也須全力矯正。

除了當前的問題，還有基本而長遠的挑戰。其中，人口問題最嚴重：少子化和高齡化同時出現，工作年齡人口不再增加，人口總數也將減少，加上近年經濟困局所導致的人才外流，這些警訊都不容視若無睹。人口變動對教育、兵源、年金的衝擊已現，並加深了世代和貧富差距；「人口問題是國安議題」，多年來，大官就此口號喊得響亮，但有效化解危機，才是人民的真正期待。另外，包括前瞻基礎建設和近日的「遷都」議題，問題核心都在平衡區域發展，尤其長期的南北失衡，同樣也不能只以喊口號面對。

賴清德當台南市長時，曾歸納以「管理」、「創意」和「價值」三個元素，做為經營這一最有台灣味也最有文化氣息的都會基本原則；他把這一基本原則落實城市治理，頗獲好評。如今擔任閣揆，在國會表明自己是一個主張台灣獨立的政治工作者，這是他「價值」具體而一貫的呈現。除了基本而堅定的「價值」，閣揆較諸都會首長，綜攬政務更多而大，所須瞻顧的既高且遠，但「管理」、「創意」仍是把事情做好的要素。

完全執政的民進黨，因此若能把握機會，以新閣揆所帶來的價值、新意和實幹，提振台灣，至少每逢雙十節過得更踏實，應是台灣人民極大的期盼。