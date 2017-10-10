自由廣場》荷蘭才是台灣第一個「祖國」

◎ 鄧鴻源

據報導，荷蘭長壽益智節目「秒針 Per Seconde Wijzer」，本月五日節目中要參賽者配對世界知名女性領袖，其中就包含我國總統蔡英文，結果不僅參賽者成功作答，連主持人在解答時也說明「這是台灣總統『Tsai Ing-wen』」，令網友聞言不禁高呼「哪有那麼多時間管中國內心糾結？」

消息經轉載至PTT後引來一片讚聲，鄉民們紛紛湧入推文，網友說「主持人也要被道歉了嗎？」「補充一下，北歐國家的學校教材，也是用『臺灣』標註」、「外國都認知台灣是獨立國家」、「全世界都知道台灣、中國不一樣，就只有對岸堅持一樣」、「中國要跟荷蘭比在台灣的統治時間，不知道要退幾梯次咧」。

的確，荷蘭比明鄭統治台灣還早，在荷蘭之前，沒有哪一政府有效統治台灣。除了荷蘭，西班牙也曾經在北台灣占據一段時間。如果滿清政府是侵略並殖民屬於大明皇朝的中原地區，那麼鄭成功也是侵略屬於荷蘭人的台灣。可見（有人說）鄭成功說台灣自古屬於中國，並無事實根據，何況當時根本沒有「中國」這名字。

話說回來，台灣最早的主人應該是原住民，其他都是外來政權。只是二戰後盟軍統帥麥克阿瑟將軍指派各國接管日本在東南亞的各殖民地，英國負責接管新加坡與馬來西亞，荷蘭接管印尼，法國接管南越，中國接管北越與台澎。之後各殖民地紛紛獨立，英、荷、法等各佔領國也陸續退出接管地區。然而國府所接管的北越，因官員貪污腐敗，被越南人驅逐出境；國府官員在台灣也是貪污腐敗，更引發民眾抗暴，卻招致二二八大屠殺，不僅沒有撤出，還自稱「收復」台灣，到處豎立獨裁者銅像，羞辱被他屠殺的受害者家屬。

當年蘇聯被麥帥指派接管東北與北韓，蘇聯也不敢自稱東北與北韓是他們的一部分，不久就將主權還給中國新政府，也讓北韓獨立，然而只有阿歐西政府厚臉皮自稱被他接管的台澎是屬於他們的一部分。

其實當年蔣介石在寄給台灣省主席陳誠的書信中已表示，台灣只是阿歐西暫管地，交代陳誠不可以公然說要將台灣當作反攻大陸的復興基地，為何國民黨還要欺騙台灣人民？

爬梳歷史，論資排輩，荷蘭才是台灣的第一個「祖國」，阿歐西算老幾？

（作者為大學教授，新北市民）