社論》打造勞資雙贏的新勞基法

閣揆更迭後，小英政府「一例一休」不修法的立場鬆動。新閣揆賴清德未就任前就已主張窒礙難行的「一例一休」應予修正；上任後修法的立場依舊不變。而始終不願表態的勞動部長林美珠也終於鬆口，更重要的是，小英總統日前接受中央社訪問時，明確提出分階段修訂勞基法的政策思維，指出第一階段乃是根據現在企業所需要的彈性，檢視是否有需要調整；第二階段則希望處理創新產業，因為創新產業工作時間方式很不一樣，可以考慮給予比較彈性的勞資關係。如此的政策宣示，凸顯民進黨政府終於了解「一例一休」為害之大，再不調整修正，恐將付出動搖政權，衝擊經濟的慘痛代價。

吾人無從了解「一例一休」的修法決策，係賴揆上任後的新政，抑或小英總統本有此意，乃藉由內閣改組之際順勢進行調整；真相如何並非重點，重要的是，朝令有錯、夕改何妨，小英總統及其行政團隊願意面對問題，揚棄辦公室、學院的思維模式，走入基層，了解產業實況，承擔政策轉彎後的反彈與壓力，是值得肯定的一樁美事。賴揆上任後，以軍公教加薪與提振經濟為施政重點，尤以承諾解決產業界的五缺問題，讓台積電願意將三奈米廠留在台灣，更是振奮人心。新政府團隊若能再接再厲，徹底解決困擾民進黨政府的「一例一休」，不但可有效提升小英總統的支持度，更可打開台灣經濟發展的死結。無論對民進黨或台灣經濟，均有正面的助益。

「一例一休」的修法，社會的共識度極高，但是修法方向如何？應先進行觀念的探討，才能抓到重點，鋪排完善的細節。首先，小英的分階段調整說，固然仍有美中不足之憾，但彈性說，則一針見血地點出一例一休窒礙難行的癥結。事實上，一例一休的立法意旨，乃在降低工時，增加加班費，提升台灣勞工的福祉，動機良善；遺憾的是，勞基法以舊工廠法為本，規範的對象乃是在工廠生產線進行制式生產動作的勞工，這種以體力勞動為主的生產型態，勞動價值的評估可以量化。例如一小時的產出多少、勞動的價格等，均可精確計算。因此，對這類製造業勞資關係的規範，應以制定明確的法令條文為主，方可確實保障勞工權益，降低少數企業主壓榨與剝削勞工的模糊空間。但是，對於服務業與新創產業而言，工作的彈性是生存經營的要素，因此有人建議，各行業特性不同，《勞基法》作為母法不能太嚴格，細節可透過訂定各行業的專章來實行。

其實，現行勞基法的糾結僵化，並非只在一例一休之類的新規定，其之包山包海，將絕大多數行業納入規範，本質上已埋下無法適用於多元產業生態的障礙。這些問題過去之所以未爆發出來，引燃爭議，直言之，乃是勞檢寬鬆，主管單位對違法現象睜一隻眼閉一隻眼所致。換言之，以舊工廠法為核心思維的勞基法，對現今科技產業的作業型態已然扞格不入，對多數製造業與服務業亦無法適用，遑論一旦人工智慧、自動化、物聯網、電商、電子支付等產業形成主流，這部勞基法勢必成為阻礙經濟進步的絆腳石。因而，勞基法需要的是全盤翻修，小英的彈性說固然抓到問題的癥結，但分階段調整說，則又顯得為德不卒，徒然造成更多紛擾。

放下無謂的堅持，修訂一例一休，是小英政府正確的政治抉擇，但勞基法之不適用，不僅在一例一休，而是它的法令條文本質上已不適用於當前台灣多數產業，新經濟與新產業更不在話下，必須徹底檢討與翻修，注入與時俱進的新精神與內涵，方可確實保障勞工權益與福祉，建構良性互動、有效率的勞資關係。而勞資關係一向敏感，往往牽涉意識形態、階級之爭，因此在全面翻修勞基法時，更應以專業理性的態度，放棄偏執，聽取多元的聲音，調和各方利益，方能打造出一部勞資雙贏，促進產業進步與經濟發展的勞基新法。