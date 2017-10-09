自由廣場》客語的前途在哪？

◎ 江俊龍

台灣從二○○○年九月公布「國民中小學九年一貫課程綱要」正式規定九年一貫課程鄉土語言必選的教育政策迄今，整整十七年了！客語的選修、開課情況如何？各縣市統計的結果普遍不理想，而且明顯違背法令。行政的怠惰，不思改進，讓違反課綱精神的亂象層出不窮，讓客語的命脈已然奄奄一息。

有些縣市學校把課程安排在晨光時間、有的安排在午休時間或社團時段，尤有甚者，動用人情勸退棄選，讓課自動開不成。這樣的排課手段，豈有平等觀？從中央到地方，對此睜一隻眼、閉一隻眼，任客語自生自滅，客家話能活到今天，算是福大命大了！

多數的客家庄地區，學校的選課作業，十分老實，乖乖配合教育部的規定，讓學生自由選修語言，結果竟然在客家文化重點發展區閩南語的開課數量高過客語，教客語如何有個健康的語言環境可以生根發芽？

再看客委會各項活動補助，也常常出現掛羊頭賣狗肉情形，有些單位跟行政院客委會要了經費，辦客家音樂會，節目單上只有一、兩首客家歌謠點綴而已。

為維護客語的生存權，我們主張：

一、在客家人口過半的客家文化重點發展區，設語言保護區，全面發展、推動在地客語，活化語言生態環境，落實國小至少每週一節課於正課時段實施，不得變相縮減。

二、教育部和六都市政府應率先規劃大型計畫，長期輔導客語教材教案的研發，成立客語閱讀及書寫計畫辦公室，委由大學執行，提升各縣市的教學品質。

三、鼓勵大學成立客家語文學系，負責培育客語專業師資，以因應十二年國教之所需。目前閩南語已有直接相關的系所設置和配套措施，客語尚無。

四、現階段應積極辦理客家語文知識的精進研習，將教育部現有客語教學資源推廣到各級學校，讓老師們知所運用。近年來地方政府教育局處或客家事務局、客委會對此互相推諉，已廢耕多年，然基層教學現場有迫切的需要，相關單位應正視並予以滿足。

上述建議，有些涉及中央權責，或修法，或主導，應該儘快檢討；有些是地方政府立即可以展現施政魄力的。尤其六都設有客家專責單位之後，攸關客語教育的業務執行情況反而倒退，客事局或客委會的思維往往在炒短線、求熱鬧，沒有針對客語的保存和使用做長遠的深耕計畫，長此以往，客語微弱的脈搏還能一息尚存？實在令人對客語的前途感到憂心！

（作者現任社團法人臺灣客家語文學會理事長、國立中央大學副教授）