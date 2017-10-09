自由廣場》IQOS 菸害防制新挑戰

◎ 吳全峰

菸害防制法近期將進行重大修正，雖然各國努力推行之菸品素面包裝最終未能入法，但基本修法方向（擴大禁菸場所、增加警示圖文面積、禁止電子煙及加味菸、禁止菸商掛名贊助）與國際上嚴格管制菸草製品、保障健康人權之趨勢一致，應值得肯定。

惟菸商在面對菸害防制政策漸趨嚴格、吸菸率逐漸下降的企業生存危機時，仍不斷採取各種手段企圖翻轉劣勢，包括開發新興菸草製品並宣稱其為減害產品，嘗試翻轉傳統菸品的不健康形象。

政府最近面臨菸商與立委之龐大壓力，要求開放IQOS（以電子加熱但不燃燒菸草方式使用之新興菸品）之銷售，便屬一例；該產品雖屬危害風險不確定、科學研究不完整、許多國家尚未開放販賣之新興菸品，但菸商與立委仍強力遊說政府開放或放寬此類產品市場，甚至採取較傳統菸品更為寬鬆的管制策略。

但因新興菸品之健康風險仍不確定，甚至有新風險（如爆炸）；故世界衛生組織菸草控制框架公約對是否開放此類產品銷售，便採保守立場，建議各國（在適當管制架構建立前）不宜貿然開放，甚至可先禁止製造銷售。加上菸商多利用法律空窗期（如尚無健康警示圖文規定、無產品內容物管制等），將新興菸品包裝成與傳統紙菸不同之嶄新產品（如名稱寫作iQOS，以模仿知名智慧型手機品牌，包裝也與其類似，宣傳亦訴求其新穎性與科技性），加強對青少年之吸引力，故多數國家均支持對新興菸品採較傳統紙菸更嚴格之管制法規。

如美國要求IQOS應通過嚴格查驗登記審查程序方能上市；澳洲、紐西蘭則直接禁止IQOS製造販賣，藉此保障國民健康；日本與韓國雖採開放立場，但其在國際上本即屬菸害防制政策較為寬鬆之國家，且學者對其開放政策並非毫無批評，實不宜作為我國是否開放IQOS這類新興菸品的參考依據。

面對新興菸品開放之挑戰，政府應堅持維護國民健康，依預防原則維持禁止立場，或至少採取嚴格審查措施；開放與管制僅在一念之間，但對民眾健康之影響卻是幾個世代，不可不慎。

（作者為中央研究院法律學研究所副研究員）