自由廣場》含糖飲料退出校園 不夠

◎ 陳逸南

自由時報二○一六年六月二日A1報導，想要孩子長得高，就不要讓他喝含糖飲料！長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科主任羅福松指出，兒童若喝一杯五百ＣＣ到六百ＣＣ的含糖飲料，體內生長激素就會有兩小時停止分泌，以此類推，若一天喝下兩杯飲料，生長激素就會停機四小時，嚴重影響兒童成長發育。羅福松解釋，人體生長激素的分泌多少與血糖的高低成「反比」，血糖升高時，生長激素就會減少分泌，因此含糖飲料喝愈多，生長激素停止分泌的時間就愈久。

經過一年四個月，才見到「校園禁含糖飲料 教部同意修法」報導，立法院教育及文化委員會五日審議學校衛生法相關草案，立委提案規範國中小學禁止販售高鹽、高油、高脂、含反式脂肪的食物以及含糖飲料，教育部長潘文忠表示，目前執行無困難之處，同意立委提案修法。小英政府對含糖飲料的反應未免太慢了。

依報導指出，目前有卅％的美國人都患有脂肪肝，過去卅年來，由玉米製成的高果糖糖漿在美國極為風行，而「非酒精性脂肪肝」與肥胖症的盛行率同步成長，對於肝臟的危害，果糖難脫關係。倘若沒有在「非酒精性脂肪肝」的階段，立即在生活習慣上，做出適當的調整，改善脂肪肝的狀況，接下來很可能走向「非酒精性脂肪性肝炎」一途，最後向肝硬化及肝癌邁進，相當可怕。

觀察國內，中小學出現不少肥胖型孩童，上班族罹患脂肪肝甚為普遍。因為成本低、口味好。便利商店陳列很多含糖飲料，很多係使用果糖當甜味劑。目前，除了落實「含糖飲料退出校園」之外，政府必須全面加強管理含糖飲料，才能讓國民免於脂肪肝的危害。

（作者為臺灣大學生化碩士，現任台灣北社理事）