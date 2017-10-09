自由廣場》國民黨何不領銜「去中華民國化」

◎ 于則章

由於今年國慶大典與國慶晚會邀請函無中華民國國旗圖樣，晚會邀請函甚至連「慶祝主角」的中華民國文字都消失，讓中國國民黨發言人洪孟楷因此痛批「自失國格，蔡政府已不配執政」。嗣後在台中市舉行的「雙十節」國慶晚會宣傳影片中，只有演出的貴賓名稱以及全民狂歡夜等字眼，遍尋不著任何中華民國國旗、國號與國慶晚會的相關意象，洪孟楷不禁又大發雷霆，痛批台中市政府拿了一千多萬預算辦國慶晚會，卻完全去中華民國化。

事實上，大家一定還會記得，在台灣最先搞「去中華民國化」的是中國國民黨自己，尤其是曾任中華民國總統的馬英九早在擔任台北市長時，在二○○一年「亞洲女足賽」因中華人民共和國參賽，而派警察沒收民眾所持的中華民國國旗；二○○五年「汽車金卡那國際大獎賽」、「亞青杯柔道賽」、「世界溜冰賽」等賽事，也因為中華人民共和國參賽，馬市府禁止中華民國國旗入場。

體育賽事之外，在馬英九擔任總統後，打壓國旗更「精彩一百」。二○○八年十一月，在陳雲林事件中，馬政府暴力鎮壓拿中華民國國旗群眾；十二月時，國旗也得迴避中國貓熊的登台秀，因此馬英九對中華民國國旗的態度被譏為「有選才舉，沒選就不舉」。

而最讓人目瞪口呆的，莫過於二○一五年十一月在新加坡舉行的「馬習會」，平常把「一個中國各自表述」、「一個中國就是中華民國」喊得震天價響的馬英九，一見到中華人民共和國國家主席習近平，立即就把這一切都拋到九霄雲外，不論「中華民國」還是「各自表述」全都自動從人間蒸發。國民黨在過去十幾年間可說一遇到中國共產黨就「去中華民國化」，將代表中華民國的國旗折斷、沒收，曾經擔任國民黨主席的洪秀柱等，更曾經在二○○六年中華民國的國慶大典上鬧場(https://www.youtube.com/watch?v=TYQa5JA3bWA)，讓在場的各國外賓看傻了眼！

是以，既然國民黨已經有如此班班可考的「優良實績」，何不放下心口不一、說一套做一套的虛偽身段，大大方方的再次領銜推動「去中華民國化」的憲政改革工程，讓台灣人擁有一個名副其實的「台灣共和國」，為台灣國家正常化貢獻一份心力，如此，必可在台灣留名青史，萬古垂範！

（作者為公務員，台北市民）