自由廣場》台灣與ROC 一個銅板的兩面

◎ 莊勝榮

十月一日是中華人民共和國國慶日，十月十日是中華民國國慶日，不同的國家，不同的國旗，不同的政府，不同的首都，不同的土地，不同的人民。雖然相同黃皮膚，那麼多不同，當然是兩個國家。

主張統一的人，代表人物是蔣介石及蔣經國，他們說，反攻大陸，光復國土，解救同胞。以三民主義統一中國。他們是要把大陸拿回來的統派。現在主張一中原則，台灣甚至中華民國是中國一部分，不配當統派，根本是被統派是投降派，哪有蔣氏父子的雄心壯志，哪能跟他們比？哪有資格當他們的徒子徒孫？不配！

主張中華民國消滅的人，跟被統派一樣矛盾，中華民國若已消滅，為何還擁抱新台幣？還拿著護照？甚至還當中華民國的官，還在國旗前宣示，這不是諷刺加矛盾嗎？

主張中華民國主權獨立，又主張台灣獨立同樣矛盾，因為中華民國領土包括台澎金馬及附屬島嶼，台灣要從中華民國獨立出來，豈不是變成兩個國家，一個中華民國、一個台灣。台灣不是從中華民國母體獨立出來，更不是從中華人民共和國獨立出來。而是，中華民國的國號跟中華人民共和國，尤其英文簡稱很像，敵大我小，加上中共在國際上打壓及孤立，我國有主權被稀釋掏空的危機，因此要改名為台灣，那不是獨立而是改名。就像大日本帝國改為日本國，不影響原來的制度，人民，政府，主權，領土等國家要素。

憲法增修條文前言講，為因應國家統一前需要，增修憲法，並規定自由地區與大陸地區權利義務以法律特別規定，就是在講分裂國家，否則哪來國家統一前字眼？而自由地區與大陸地區無法導出，大陸是中華民國領土的結論，因為該條文目的在規範兩邊人民的權利義務，不是講領土範圍。憲法第四條固有疆域，因為國共內戰領土變更，無法解釋我們的領土包括大陸。要修憲改國號非常不易，需要高度共識及時機成熟，我們就耐心等下去。台灣跟中華民國，就像銅板正反面，我們不妨暫時用下去。

（作者為律師，台北市民）