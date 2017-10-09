自由共和國》林世嘉／推動美國總統簽署法案 具體支持台灣參與WHA

林世嘉／台灣醫界聯盟基金會執行長

美國眾議院外交事務委員會於九月二十八日無異議通過了一項有助於台灣參與世界衛生組織（ＷＨＯ）的決議案：「要求美國國務卿研究一套策略協助台灣再次取得世界衛生大會（ＷＨＡ）觀察員」。此決議首先由共和黨籍Ted Yoho、共和黨籍Steve Chabot、民主黨籍Brad Sherman及Gerald Connolly等議員共同提案出三三二○法案，於今年七月二十七日在美國眾議院外交事務委員會底下的亞太小組表決通過，並於日前在Ed Royce議員的主持下於眾議院外交事務委員會通過，送交眾議院進行全院表決。

下一步：推動參議院通過、總統簽署成為法律

本會過去十幾年來奔走於美、日、歐等理念相同之國家，拜會國會、行政及民間相關單位，遊說各國支持台灣加入ＷＨＯ。過去成果逐年的進展（雖必然伴隨著挫折），也讓人了解經年累月的遊說拜會工作的必要性，都是為台灣一點一滴累積國際的支持量能。未來應持續推動美國的支持，尤其是必須推動美國參議院也通過此法案，並促使美國總統簽署為美國公共法，強化過去美國的承諾，積極發揮作用協助台灣參與國際衛生事務。

早在一九九八年，時任美國眾議員的Sherrod Brown就提出二一九號共同決議案支持台灣參加ＷＨＡ，這二十年來，在我國政府、民間單位如美國台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ）及台灣醫界聯盟基金會等團體與各界的長期經營與拜會，美國就協助台灣參與ＷＨＯ一事，已於參、眾兩院提出數項法案，更分別於一九九七年、二○○一年、二○○三年及二○○四年由總統簽署公共法106-137、107-10、107-158、108-28、108-235，具體要求美國行政部門支持台灣參與ＷＨＯ事務。

新法案具體協助我國重回ＷＨＡ

尤其是二○○四年通過的108-235美國公共法，要求國務卿每年四月一日前向國會提出報告，以說明美國政府採取哪些行動協助台灣參與ＷＨＯ。這項法律從二○○四年實行至今，無論政黨輪替、官員更換，國務院每年皆必須向國會報告，更顯示友我法案成為法律對台灣的長期助益。

如今正在等待眾議院表決的新決議案，除了要求美國務卿每年在ＷＨＡ前提出策略報告，以協助台灣重新獲得ＷＨＡ的觀察員身分之外，也要在當年度ＷＨＡ結束後，提出美國的協助對台灣有何改變與進展的說明。

長遠應推動ＷＨＡ決議常態化我國參與

此新法案是對今年台灣受到中國無理打壓而中斷參與ＷＨＡ一事做出的快速回應。若通過為美國法律，短期而言，對台灣參與ＷＨＡ的推動能量將開啟新的局勢，屆時更能鼓勵其他重要國家跟進。然進一步思考，正如筆者今年拜會幾個重要駐台使館所倡議的，長遠之計應是遊說各國，推動於世界衛生大會通過決議文，以決議的方式常態化我國每年於ＷＨＡ的參與，別再讓台灣的專業參與成為每年的政治籌碼，年年焦慮地等待邀請函。