自由廣場》獨立公投 國內法與國際法

◎ 吳景欽

庫德族自治區、加泰隆尼亞州，相繼舉行獨立公投，雖皆未獲國際承認，卻讓人聯想，台灣有否舉辦獨立公投之可能性？又若真由官方舉辦，是否具有法律正當性？

首先，舉辦獨立公投，是否會面臨刑法第一百條第一項的內亂罪之處罰呢？原本此條文的構成要件，只要意圖破壞國體或分裂國土而著手實行，就可成立本罪。但於一九九一年，因有研究生組讀書會，來研讀史明所著的台灣四百年史，遭調查局以主張台獨致觸犯內亂罪逮捕，引發學界抗議且要求廢除刑法第一百條。立法院於一九九二年修法，仍保留內亂罪，但刪除陰謀內亂罪，即將行為手段限定於強暴脅迫，所謂言論、思想內亂之罪名，從此在台灣消失。也因此，目前舉辦獨立公投也好、統一公投也罷，因非屬強暴脅迫，致不可能成立內亂罪。

只是獨立公投是否符合公民投票法、是否具有法律效力，卻是更值得關注之議題。目前公投法，雖無明文禁止獨立公投，但因此法乃是立基於所謂中華民國憲法體制之下，獨立公投的合法性，自不可能依循此而來。即便撇開此不談，也不論公投門檻是否過高，若真有依公投法之繁瑣程序，完成獨立公投之提案，但根據公民投票法第三十四條，還須由公民投票審議委員會審議，就有很大的機率會被駁回。凡此規定，正凸顯鳥籠公投之稱謂，實非浪得虛名。

故任一地區獨立公投的正當性，都不可能來自於國內法，而是得訴諸於國際法。最明顯者，即是第一次大戰後，由美國總統威爾遜所提出的民族自決論，並落實於一九四五年所制訂聯合國憲章第一條第二款。又我國立法院於二○○九年所通過的兩人權公約施行法裡，其中的經濟文化權利國際公約第一條第一款，亦明文所有民族均享有自決權，且據此可自由決定其政治、經濟、社會與文化之發展，亦屬獨立公投的重要基石。

只是獨立公投的合法性基礎，雖直接訴求於國際人權規章，但因這些主張自主權的民族或地區，往往於國際社會上處於弱勢，就必然會遭受強大的阻力，甚至是血腥鎮壓。故獨立公投能否成事，恐非決定於法理，而是取諸於更多國際政治之現實。

（作者為真理大學法律系所副教授）