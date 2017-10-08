自由廣場》自有晶片身分證

◎ 吳虞

內政部推動晶片身分證，看起來已經箭在弦上。如果晶片身分證的開通不是為了結合更多行政業務功能，像是自然人憑證、健保卡，甚至交通票證或投票等等，看不出來發行晶片身分證的意義到底在哪。

由於接觸式晶片的缺點，未來晶片將全面導入雙介面晶片。所謂雙介面晶片，就是符合ISO7816與ISO14443標準的接觸式和非接觸式晶片，一般我們常用的VISA Paywave或是Master Paypass就是屬於此類卡片，只需將卡片放在讀卡機上面就可讀取晶片資料。不管哪一種，其實都會有資安的問題。但資料外洩的問題，應該分做兩個層次探討，一個是在晶片讀取時就產生的被盜取的問題，另一個是在後台管理系統的資料外洩問題，其實這兩種問題，可以看做同一種問題。也就是說晶片供應廠商與提供系統管理的廠商，如何將晶片的安全等級提高，避免晶片讀取在無線傳輸的過程當中就被有心人盜取，另外就是在後台系統的管理部分，如何能夠防堵駭客的侵犯。因此，在看待晶片身分證的資安疑慮時，應該要從這兩方面雙管齊下一起探討，首先要過濾晶片供應商所提供晶片的型號、安全等級、金鑰長度與產品供貨周期等，另一方面是要嚴格檢視後台系統供應商的組成與背景，是否有中資或是假外資真中資的情形。

以目前晶片供應商，都是外商背景。在外商管理台灣的生意模式下，台灣多已經併入大中華區內，頂頭上司多為中國人當道，台灣早已淪為邊陲，像晶片身分證這種大案子，早就廣為重視且磨刀霍霍，不要說晶片的規格早就已經被對岸掌握，連後台管理的機制等等，對岸早就了然於胸，國內的業者只是遵循而已，根本沒有獨立運作的餘地，更不用說未來哪家外商，是否會被中國所併入。

因此，在晶片身分證初估七、八十億元的預算下，應該撥出部分金額開發台灣自有的晶片，以台灣目前晶片設計功力及晶圓代工能力，相信開出一顆屬於台灣晶片身分證的晶片絕非難事，連帶後台的建置與安全維護，都可依照自身需求建置，而不是按照目前外商晶片供應商的規格去開發與維護，這樣才能建構出一套封閉的系統，並在安全的平台上運作，如此一來，若要加上指紋、虹膜等生物辨識等功能，甚至自然人憑證或健保卡等功能，才有安全性可言。 （作者從商 ）