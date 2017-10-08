自由廣場》生態交通 闖紅燈

◎ 歐板槁

高雄市推廣生態交通，令人興奮。可是在努力推動綠能的同時，卻忽略了高雄市嚴重的交通問題。

高雄的交通事故已經連續二年領先全台灣。雖說機車多是原因之一，高雄人普遍地不守交通規矩才是主因，不但一般人忽視交通規則，連執法者也認為沒什麼必要。

在高雄市每當綠燈剛變紅燈時的那一刻，不管是汽車或機事，千遍一律「衝」。我們家附近五福四路和鼓山一路口，每天至少可以看到五十個闖紅燈的機車，而警察局就在隔壁，睜一眼閉一眼。高雄市的機車走大路、走小路，也走人行道，逆向走是司空見慣，有時候還有邊走邊玩手機的特技表演，當然守規矩的還是守規矩，但是不守規矩者不但不守規矩，還認為這並沒有什麼不對，連警察都這樣想。這種不必守法的心態才是高雄市交通事故連續二年領先全台灣的主因。

我個人在美國住了四十幾年，回高雄暫住，覺得高雄市有山有水，可以建設成為全世界少有的、理想的美麗城市。可是我實在被高雄市的機車嚇壞了，每天出門如果能平安回家那就謝天謝地了。高雄市的生態交通盛典有五十多個國家的代表參加，在離開盛典會場不遠的鼓山一路，你就可以看到很多闖紅燈或超速的機車，不知那些代表們看了有什麼感想。我希望提醒我們高雄市的領導人，安全的交通和綠能交通一樣重要。

（作者為大學教授）