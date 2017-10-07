社論》已完成的民主 未完成的國家

總統府（記者劉信德攝）

近年不時傳出警訊，台灣與梵蒂岡的關係，彷彿只剩下最後的句點。其實更值得注意的是：一九四五以前台灣屬於日本殖民地，而教廷與中華民國自一九四二便建交。今年六月改與中國建交的巴拿馬，則在一九一○便與滿清帝國建交。「雙十國慶」，上述時間落差，更凸顯了「台灣就是中華民國」的荒謬。另，《經濟學人》報導，庫德族和加泰隆尼亞獨立公投，受到台灣人民的密切關注；從任何角度看，台灣實際上已經是主權國家，選自己的總統、有自己的軍隊，且推動自己的外交政策──這是加泰隆尼亞的夢想，但台灣覺得這樣還不夠。

台灣實質上是一個主權國家，為什麼台灣人民還意猶未足？從國際角度來看，中國宣稱台灣是它的一部分，但是台灣依舊獨立於中國之外。中國能做到的，似乎只有在兩岸關係與國際政治，設法讓台灣這個國家名不正言不順，中華民國也不行，台灣也不行，框限在中華台北等怪異組合。這樣，就把台灣這個「實質國家」架空起來，無法在兩岸與國際突圍中國的話語。而隨著中國國力崛起，許多國家著眼於中國的工廠與市場這種「實質利益」，不甚在乎中國僅止於光說不練階段的對台文辭宣示。

將台灣當作中國夢的一塊拼圖，乃是國共內戰的續集。近年中國對內控制日益強化，爭取對國際與台灣的影響力，著墨也越來越深。對香港，中英聯合聲明淪為歷史文件，五十年不變的承諾淪為廢紙。國際應該以此為鑑，思索北京進逼台灣的深層連動，那就是，一方面以中國標準顛覆普世價值，重新設定國際遊戲規則；一方面把經濟生活富起來的中國人民，在政治控制上倒退回毛澤東時代。而這種價值逆轉，也成為中國對外輸出的新產品，越來越多國家在中國的資助下，走上背離普世價值的方向，一帶一路背後就有這種陰暗面。如今，許多國家逐漸不再強調民主、自由與人權，將來，可能會有更多國家連聽都不想再聽。主要國家如果迷信中國經濟驅動力，不啻是暗助中國標準征服世界。

回過頭來看台灣的故事。十七世紀初以來，台灣長期處於被殖民狀態。一九四五日本降伏，韓戰爆發冷戰確立。基於遏阻共黨勢力擴張，將台灣納編民主防線，默認蔣氏政權流亡台灣。不過，兩蔣以鞏固權位優先，抗拒在台灣推動民主，更阻斷台灣在聯合國取代中華民國。幸而，歐美灑下的民主種子，在台灣民間逐漸生根發芽成長茁壯，最後趕上第三波民主化浪潮。台灣成為民主國家之際，一九八九中國的反民主鎮壓，瞬間拉大兩岸的價值落差。之後，西方對中國經濟改革帶動和平演變的想像，逐漸在全球化的利益競逐下轉變風向，直到今天。諾貝爾和平獎得主劉曉波，遭北京政府監禁至死且屍骨無存，西方國家對中國也沉默以對，曾幾何時，人權外交已然褪色。

這樣的景象，對台灣堪稱無比諷刺。半個世紀以來，台灣人民前仆後繼追求民主，民主國家也以外力促成。如今，台灣對民主確信不移，國際現實卻反而約束台灣的民主張力，主權在民、獨立公投、正名制憲等，幾成禁忌的遊戲。唯一的安慰也許在於，主要國家不願見到民主台灣挑戰中國話語，同時也一再明示暗示中國話語不可化為行動。就這樣，台灣這個實質上的國家，仍是一個未完成的國家。國家狀態，成為大選攻防焦點，但獲勝者只能趨近不能完成自己的國家。中華民國屋頂下，台灣不能正名制憲，中華民國自己也妾身未明，於是政黨輪替變換著不同解釋的口舌之爭。

正因如此，台灣人民對國際屢見不鮮的獨立公投特別有感。正常國家看獨立公投，不正常國家看獨立公投，感受極度不同。台灣人民，從別人的獨立公投，看到自己未完成的國家，當然百感交集、寄予同情。而外人旁觀像台灣這樣的不正常國家，往往未必看到不正常的內在矛盾，其實埋藏著自我覆滅的引信。一如中華民國，做為公約數，維持現狀，不製造麻煩，似乎也能得過且過。但是，深入了解兩岸纏結的人，都不難體會它的基因缺陷，很容易就會產生致命病變。台灣在外人眼中已經是主權國家，還要憂心忡忡地追求正常國家，遠慮便在這裡。