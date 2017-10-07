自由廣場》統獨的戰爭與和平

◎ 潘寬

許多統派以及不支持台灣獨立的人常用的說詞就是「台灣獨立中國會開戰」。但仔細分析，其背後的邏輯根本就有問題，獨立一定會戰爭嗎？不獨立的下場難道就沒事？想想中國怎樣用坦克車對付自己的人民吧。台灣一天不脫離中國的糾纏，就得持續面對這些風險。

中國的暴政罄竹難書，面對如此蠻橫暴虐的政府，統派人士居然能高喊「和平統一」？事實擺在眼前，除了遭蹂躪的香港、圖博（西藏）、新疆等，更別提慘遭坦克鎮壓的六四天安門事件、多如牛毛被中國政府消失的異議人士和維權律師、出個書就被消失的香港書商、在網路上發文就「顛覆國家」被捕的台灣人李明哲等等，連諾貝爾和平獎得主也因此入獄，這樣的敵人，居然有人認為跟他統一可以和平？某些人高唱「兩岸一家親」的同時，中國也從不否認「留島不留人」的恐嚇，近日更傳出二○二○年武力侵台的傳聞。所以，別再一廂情願以為統一會和平了。

統一不可能和平，那維持現狀呢？以中華民國爭取獨立自主可能嗎？畢竟中（華民）國與中（華人民共和）國都是「中國」，且中華人民共和國在國共內戰獲勝，並取得中國代表權。除非中華人民共和國消失，不然要以中華民國獲得完整的國家主權可謂難上加難。

「台獨會戰爭，所以不要台獨」、「和平統一不戰爭」根本就是可笑的騙術，看看種種中國的暴行，不獨立或是被統一的下場一定更慘。與其畏首畏尾，不如妥善運用台灣周邊是各國航海貿易必經之地，以及第一島鏈等地利優勢牽制中國，儘快確立台灣獨立自主。台灣一天不獨立自主或是國家正常化，中國就能持續宣稱擁有對台主權。萬一哪天開戰，中國宣稱這是「中國」國內事務，外國要怎樣插手？強敵環伺的庫德族或是浴血奮戰的加泰隆尼亞都努力不懈，有著台灣海峽天險屏障的台灣，我們憑什麼放棄？

獨立有風險，但統一或維持中華民國就有可能是中國血腥鎮壓，台灣人要選擇哪個？有反台獨的人說獨立會戰爭的時候，可以告訴他：不獨立更慘！

（作者為太陽花學運參與者）