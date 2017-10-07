自由廣場》桃園需要更多小角落

◎ 沈子杰

筆者是愛書人，常到桃園市立圖書館的總館及分館看書，也常借書。看到貴報十月六日桃園新聞版的「桃園公共圖書館擁書量六都墊底」新聞，還滿意外的，沒想到桃園市公共圖書的藏書量，是六都之末。

以個人經驗來說，筆者覺得桃園市立圖書館近年是有進步，圖書資源也尚可，最感恩的，是住家附近有個桃園市圖的分館，至少還有可以讀書寫作的免費去處。不過，若與台灣其他五都，甚至是與世界上先進國家的城市相比，顯然本市的圖書館還有相當大的進步空間。

圖書館是國家文化建設很重要的部分，圖書館提供適合閱讀的空間，有豐富的藏書，讀者有塊寫作思考的小角落，有基本電腦資源讓人上網。另外，公共圖書館不收費，是休閒很好的去處。這對現代居住空間狹小，生活壓力大的現代人，是多麼幸福的事呀。

這次中秋節，筆者到市中心的某間咖啡館閒坐看報，當天座無虛席，門口陸陸續續有客人想進來，但已沒位可坐。我觀察店中客人，有一些是來聊天的，看書閱報的也有，也有人只是想靜一下。而當天是國定假日，圖書館沒開門。可見，人們的確是需要有個可以坐下閱讀或靜一下的地方。

身為桃園市民，樂見總圖將於二○二一年啟用，也盼望公共圖書館軟硬體持續提升，包括藏書量、藏書品質、分館閱讀空間—如果有舊建築，也可考慮活化運用，社區圖書館規模應可再擴展，這些都是市民企盼的建設。

（作者為桃園市民）