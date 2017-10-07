自由廣場》政府組改與國家競爭力

◎ 楊永年

理論上，政府組織改造的目的在追求行政效能的提升。然而檢視過去二十年大型政府組織改造，最龐大的是「精省」或「凍省」，其次是中央政府組織改造。兩者均留下嚴重後遺症，造成政府（國家）競爭力下降或功能難以發揮；而這兩項政府重大組織改造工程，都沒有嚴謹評估的公開報告，導致錯誤重複發生。近來中央政府繼續進行組改，並已有初步決議，但建請審慎為之。具體原因如下：

一、精省造成區域治理功能消失：二十年前精省，使得原有的跨縣市協調整合解體。因為精省後才發現，中央長期仰賴省府進行政策執行與溝通協調的功能消失。後雖分別成立中部辦公室、南部辦公室、雲嘉南辦公室、東部辦公室，均無助或難以解決區域治理或整合的問題。以致許多院轄市長選舉候選人，多大聲疾呼要建立「區域治理」的「口號」，但因缺乏「組織設計」配套，所以均僅止於「口號」的階段。更大的問題是，擁有十二萬公務員的省府解體後，龐大的人力除了「優退」，大部分「劃歸」中央政府，使得中央政府組織與人力變得像恐龍般龐大，因此分別在前兩任總統進行中央政府組織改造的規劃與執行。

二、中央政府組改造成政府職能弱化：由於組改是方法不是目的，過於強調組改，或以「組改」為「願景」，等於將手段當目的，變成為組改而組改的現象。以國發會為例，原有的經建會與研考會分別是兩個專業分工不同的機關，經建會掌管國家未來經濟發展，研考會則負責針對部會業務與功能的考核與管制。兩者由於核心任務不同，合併成立「國發會」，使得原本的經濟建設與研考功能被稀釋，導致經建功能難以發揮，研考功能也遭弱化。例如，有關前膽計畫的推動，有人質疑何以缺乏「經建」的專業意見。就因「國發會」模糊的組織功能與定位，讓曾任「經建會主委」的前「國發會主委」不如歸去；也讓擁有研考專長的新主委，難以回應立委提問的經發名詞。

目前中央政府為執行或落實前朝決議的組改規劃，積極進行「環資部」的組織與業務調整，並決議將林務局「解體」，分由環資部與農委會管理不同業務。而如前述，由於我們看不到以「行政效能」（或保育成效）提升的「專案報告」，只看到如何「整合」與事權統一的解釋，但這種只見事權卻忽略行政效能的作法，等於讓「政治掛帥」的組改，再下一城，不免讓人憂心政府（保育）職能或競爭力會再下降。

綜言之，過去組改的問題歷歷在目；組改，是真正能提升行政效能的組改。或至少應經「國發會」的研考部門進行審議，而不是由具利害關係人的當事者進行溝通或決議。或者，如果相關部會還是執意要組改，我們只能建議或請求行政院與立委諸公（特別是國發會與立法院），好好針對部會「整合」或「整併」進行嚴格管考與監督，並將相關資訊作完整揭露，讓全民都能參與監督。同時要求相關單位，事先做好「績效衡量指標」，讓整併後的機關，在全民監督下能發揮應有職能。

（作者為成功大學政治系暨政治經濟研究所教授）