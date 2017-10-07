◎ 林佳怡

公視台語新聞從去年開始，製作一個介紹台灣傳統戲劇劇團的台語節目，並非單純傳遞知識，而是像說故事一樣，把舞台當作背景，呈現做戲人的真實生活。

傳統戲的研究很多，愛看戲的人也不少，但對於演員的生活，一般人或許了解不深。下了舞台，他們從事教學、到校園推廣、申請計畫之外，有些藝師還得去賣早餐、賣燒烤、學電腦科技、創作電音、做生意、耕田，年輕輩甚至小朋友，也得去學校上課，他們的人生，不是舞台上光鮮亮麗、掌聲響起而已。

從父母手中接下劇團，或打算把劇團交給兒女，身處現代社會，傳統戲的市場在哪、人才和資源何處尋、未來能走向何方？他們的徬徨、辛酸、喜悅、努力和堅持，也是我們無法從舞台上窺知的心情。這些故事，不但值得我們關心，本身其實就是一齣齣充滿張力的好戲。

不過，這個節目的價值不僅於此。台語是這些傳統戲劇重要的根基，也是表演語言和表演者的生活語言，若以華語介紹，再怎麼深入，也彷彿是隔著玻璃窗眺望風景。所以公視「搬戲人生」從訪問、企劃、劇本、旁白、螢幕文字到所有字幕，全部使用台語發音、台文書寫。

欣賞「搬戲人生」，能大略了解歌仔戲、本地歌仔、北管、布袋戲、傀儡戲、皮戲、車鼓等台灣傳統戲劇，看見各種不同型態的劇團、接觸傳統戲領域的常用詞、聽到各地方的台語口音，還能對照正確的台語文字，認識我們最熟悉卻也最陌生的語文，一舉數得。

電視圈的台語資源相當匱乏，製作過程困難重重，公視在有限的經費和人力之下，盡力做出高品質的成果，期待能拓展台語節目的型態並打開市場。從十月十五日開始，每週日下午五點，「搬戲人生」將在十三台公共電視上演。錯過的觀眾，也可以利用「公視+7」平台，一週內都能收看。

（作者為台灣母語聯盟秘書長、師大台文系博士候選人）