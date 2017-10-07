自由廣場》天下第一部飛不起來？

◎ 張豐麟

據自由時報十月六日獨家快訊報導，行政院長賴清德拍板定案環保署升格成環資部後，組織、業務、經費大幅成長，包括交通部、經濟部、內政部、農委會等都有部分局處組織移撥，環資部被形容為未來「天下第一部」，草案中七個三級機關為水利署、森林及保育署、水土保持及地質礦產署、中央氣象局、下水道及環境工程署、環境污染防治局、化物管理及環檢署，林務局再加入，組織更龐大卻因空勤總隊缺乏足夠的定翼機隊成為折翼的天下第一部。

我國行政機關為因應業務需要，曾擁有公務航空器或是有編制無飛機（租用民間業者飛機）之單位，包括警政署空中警察隊、消防署空中消防隊籌備處、海岸巡防署空中偵巡隊及省政府交通處航空隊（支援林務局空拍業務）。上揭單位除交通部民用航空局的航查機因裝備及任務特殊外，其他單位於二○○四年三月十日整併成立內政部空中勤務總隊籌備處，原本規劃採購的定、旋翼機均取消採購，改由陸軍撥交二手機改裝使用以節省公帑，而空中勤務總隊所僅存的兩架定翼機在數量上完全無法負荷日常偵巡任務所需，其中B200型機自一九七九年六月份交機迄今已逼近四十年機齡，另一架機齡較新的B350因迫降於清泉崗機場後無修復價值已報廢，所以水利署因為無航空器僅能依靠續航力不足的ＵＡＶ執行任務，今年（二○一七）三月份綠島的偷排油污事件，環境污染防治機關因缺乏監控飛機，僅能依靠ＡＩＳ定位系統猜測偷排油污的船隻，中央氣象局亦因缺乏空中作業能量常遭抱怨預測失準，因此氣象專家吳德榮才會在「老大洩天機」的專欄建議做實事的賴院長應在「前瞻計畫」內，為了全民福祉補足並汰換空勤總隊的定翼機隊，目前林務局的空中作業能量遠較省政府農林廳時期低落，更成為周遭國家行政單位規劃空運機隊的負面教材與笑柄。

鄰國日本空警隊規定航空器耐用年限廿年為上限，並定期汰換新機種以達到平均機齡十年以下的水準，香港政府飛行服務隊的兩架捷流-41（Jetstream-41）設備較台灣的B200新穎許多，但使用年限尚未達廿年即於二○一三年汰換成龐巴迪挑戰者六○五（Challenger 605 Jet），將任務半徑從七百海里延伸至一千五百海里，不僅維護及營運成本較低且妥善率與出勤率較高，對於民眾也較有保障，監察院實有必要對於空勤總隊的機隊老舊現況善盡督導之責。

（作者為國立臺灣海洋大學航運管理所碩士生）