自由廣場》當政治素人不再吃素了

◎ 陳財能

柯文哲變了，這是客觀上的事實。儘管個人或是國家，生存，是權力關係，更是現實問題。但是，當人們發現「現實的柯文哲」，已經不是所謂素人，而已變成很現實的政客時，應該都會打心裡問，為什麼？

柯文哲醫師變成柯文哲市長，現實上來自於公民厭惡台灣民主轉型期中的「藍綠鬥爭」現象、馬英九政府在「九二共識」下對中國經濟依賴過深，引發太陽花青年及公民的反撲力量，加上民進黨的禮讓與支持等政治因素。

然而，柯文哲上任台北市長後不到半年，為了順利參加二○一五年在上海舉行的雙城論壇，竟公開呼應中國習近平取代「九二共識」的新主張「兩岸一家親」；二○一六年小英上台後半年至今，柯文哲除了不斷增強對小英政府的批評，更在對中國關係上，採取與台灣主權利益及小英政策背道而馳的政治立場。柯文哲這兩項政治態度與行為的轉變，當然引發太陽花年輕世代及民進黨支持者不滿情緒。

從國際關係現實主義的論點，掌握、維持及擴張權力，對於行為者追求根本生存、確保權力及獲取利益，是天經地義的。但柯文哲為何一反他得到政治權力的政治現實呢？而且，從上任至今，一切引起既有支持者反彈的政治話題，都是由他所主導而興起風波的。因此，他必定是在有利於「追求根本生存、確保權力及獲取利益」的現實而所故意採取的政治手段。所以，柯文哲不僅不在意這些批評及與民進黨關係的惡化，反而更強力以目前所掌握市府及網紅的權與勢，一方面極力維持「直白」、「白色力量」及「打破藍綠」的政治標籤，一方面繼續與小英政府唱反調。

世大運之後，如日中天的柯文哲，其政治行為處處展現「不在乎民進黨」，且有一股「俱往矣，數風流人物，還看今朝」的霸氣。顯然，他認為堅持「兩岸一家親」的政治策略，不僅有利於市長連任，更有助於日後獲得更高的政治權力。當捨棄當初得到市長政治權力的政治事實，現實的柯文哲，其未來的政治現實，真的會如他所願嗎？大家且拭目以待。

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）