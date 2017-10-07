自由廣場》武嚇逼統心理戰

◎ 施明雄

剛上台的賴清德院長，在立法院被質詢時，坦誠說：臺灣是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國，沒有宣佈臺灣獨立的必要。

這些話太熟悉了；李登輝和馬英九以國民黨籍擔任臺灣總統時都公開講過，那時藍營全權執政，在立法院裡沒有質疑的聲音，反倒今日民進黨執政，即在國會殿堂上借題發揮，一副要將賴揆撕吃入腹的氣勢。

試想自從蔣家貪婪極權政團，在中國廣大土地以囚禁殺戮欺壓政治異議份子，被中國人驅趕敗退臺灣，藉韓戰美國第七艦隊長駐臺灣海峽以及美援武器物資的援助，才能存活臺灣行使白色恐怖虐殺監禁良心犯，而以「中華民國」冀想代表整個中國，結果一九七一年就被聯合國剝奪代表中國的權利，倘若當時能接受用臺灣名字取代中華民國，如今二三○○萬臺灣人，就不會淪落今天被中國霸權欺凌威脅，被國際社會排斥的困境，這個天大地大的錯誤政策，國民黨人還不知悔悟向臺灣人謝罪？

再者馬英九擔任的臺灣總統，她的國名不是叫中華民國？而那些依據憲法選出的中華民國立委，難道是中華人民共和國的立委？他們的薪俸可都是來自臺灣人的血汗錢。

無獨有偶，前幾天美國智庫「2049計畫協會」研究員易思安出版新書指出，中國解放軍透露的計畫，將派出四十萬大軍，海空封鎖臺灣，發射大量飛彈，兩棲部隊登陸，若有必要也會摧毀以美國為主的聯軍，時間是二○二○。

雖然是紙上談兵，但立法院即有國民黨立委借題質詢國防部長，如果中共大軍來犯，臺灣能抵擋幾天？那口氣顯然已有不戰投降的意味，這些情事讓人想起一九九六年臺灣首次民選總統時，中國發射兩個被李登輝前總統稱為空包彈的往事。

以目前中國躍進成世界第二強國的姿態，動不動就以武力恐嚇威脅臺灣人，在這情況下，住在臺灣的住民，理應同心協力團結一起抗敵，而不是藉中國的武力侵略文攻人心，畢竟中共的飛彈必不能分辨誰是藍、紅、綠。

臺灣人要堅定信心，耐心等待，只要世界沒有末日，一定有好時機讓我們成為新而獨立的國家。

（作者為政治受難者）