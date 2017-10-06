國防部長馮世寬（左）、行政院長賴清德（右）3日赴立法院院會，針對徵兵議題答覆立委質詢。（資料照，記者羅沛德攝）

賴士葆委員質詢國防部長馮世寬，兩岸若開打，台灣可撐多久？馮部長回答「不止兩週」。美國智庫「二○四九計劃室」研究員易思安推出的《中國侵略威脅》新書，探討中國武力犯台威脅、台灣的防禦與美國的戰略。該書揭露，中國已擬定一份二○二○攻台的秘密計畫，打算對台發動大規模的飛彈攻擊，並配合海空封鎖與兩棲登陸作戰。更早之前，也有一九九五閏八月的推背圖，事後證明沒那回事。

中國武力犯台，台灣能撐多久？一位背骨藝人說，只要一分鐘。那些爭先恐後向北京輸誠的人，為了繼續向北京五體投地表忠，總是利用機會貶損台灣，發表一些連北京聽起來都會覺得臉紅的謬論。其實，這種人只是生意人，只圖利用兩岸矛盾謀取個人利益，反獨促統說穿了便是掛羊頭賣狗肉。這種人一生起病，就馬上跑回台灣享受健保，兩岸的好處他都想撈，這種人會真心期待統一嗎？統一之後他還能夠做這種無本生意嗎？退將，失意政客，黑道，何嘗不是如此？

中國是大國，台灣是小國。以中國與台灣之對比，不會放棄虛張聲勢做為反獨促統的工具。「反分裂國家法」，也準備好了十幾年，可是至今武統還是口號階段。中國對台灣是鷹派不是鴿派，它對真正訴諸武力尚知自我節制，那是因為隨著北京涉入國際政治越深，它也越來越了解到武力犯台絕對不是中國的內部事務，而是在地緣政治會立即產生連動作用的國際風雲。套用背骨藝人的話，如果中國鋌而走險武力犯台，利益相關國家一分鐘就會動起來。一九九六，北京以飛彈干擾台灣大選，美國總統柯林頓下令兩艘航空母艦戰鬥群到台海附近戒備，武力犯台踏出第一步就會牽一髮而動全身，於此可見一斑。

可望接任美國國防部亞太助理部長的薛瑞福表示，美國需要創新的策略推進美台國防安全，應該找到辦法將台灣軍事能力整合到美國的區域安全架構中，特別是在海洋領域意識、彈道飛彈防禦、人道救援和救災方面。更早以前，美國國會決議通過，准許美國海軍軍艦停靠台灣港口。而美國行政部門一再重申，反對片面改變現狀，支持兩岸和平對話，重點與其說是防獨，不如說是防統。凡此可見，「美國的一中政策」，至今仍是政略模糊狀態；然而，「台灣關係法」橫跨國內法與國際法，防範武統維持台灣獨立現狀，卻總是以戰略清晰的行動，讓北京醒目看到紅線在哪裡。

反觀台灣，最近幾屆政府對於兩岸關係，基本政策都有不同程度的曖昧。也許，這是必要之惡。為了追求台海和平，政略模糊不失一種務實主義，小英的維持現狀也延續了政略模糊。然而，由於北京武嚇與統戰有進無退，台灣不能在想像善意回應中自我繳械。我對彼沒有敵意，彼對我有敵意，這樣的特殊性敵我關係，必須要有戰略清晰的象徵行動。我方一定要讓對方體認到，軍事防禦上、捍衛主權上，我方的意志與戒備是毫不鬆懈的，政府也有責任讓國人一體通知：我是我，敵是敵，政略模糊要配套戰略清晰，大政方針要朝國家總目標鋪陳。當今，戰略清晰落實到憲法、刑法，不容第五縱隊孳生，乃是首務。

除了健全法治確保民主，國防更需要體現戰略清晰。外交休兵，改採募兵，堪稱馬政府的政略模糊氾濫到戰略模糊的災難，造成今天退將晚節不保、軍中屢見共諜、國防空洞化的隱憂。而這些導致中國威脅加劇的戰略模糊，一年多來有積極作為撥亂反正嗎？軍紀、軍魂、軍力，渙散、頹廢、弱化，有以料敵從嚴的危機感來「整軍經武」嗎？緊盯正常國家，緊抓軍情戰力，其實就是對北京與國人最好的戰略清晰表率。而「陳水扁沒有宣布台灣獨立，蔡英文執政也不會」，似乎也應該戰略清晰地勾勒「北京不會片面改變現狀、放棄武力犯台」作為前提。光是善意不變，避談戰略清晰的但書，沒有毒蠍策略之伏筆，何能期待北京放下屠刀共構「兩岸互動新模式」？