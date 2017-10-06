自由廣場》社子島這個首都孤島

◎ 楊美義

拜讀二○一七年十月四日關於開發社子島新聞，所謂一夕致富之說，令人深感痛心與無奈。

本人為社子島原居民後代，現年已過六十歲，記得在自己祖父的年代，為養活一個大家族，我祖父母原為佃農，育有五子，那年代為預防兒子往後成年娶妻不易，常有童養媳之事，如此算算一個家族上下也快廿人，有感生活不易，還特別勤勞工作，常常沒時間休息，聽父母口述，祖父母為脫離佃農，努力耕作存錢，一年能存三千元已經是相當不容易之事，透過慢慢存錢買地許多年才擁有自己的耕地，但是生活依然過得很清苦，最後因長期積勞，四十多歲就離開人世。那時我大姊才剛出生，如此重擔一下子落在我父親他們五兄弟身上，有鑒於此，我父親因不忍心看全家人生活困苦，十九歲離開社子到外地生活，如此亦可減輕家族負擔，當時去跑漁船討生活，收入比務農好很多，每次都能存錢，常常祖母來家中拿錢回老家貼補家族開銷，直到祖母去世為止。

六、七十年過去了，社子島依然如故，有幸父親有遠見跨離社子出外打拚，如今才能自我改善生活。一個被政府劃為大台北防洪計畫的洩洪區，一禁就是五、六十年，如今柯市長卻說是一夕致富。請台北市政府相關官員捫心自問，土地價格是人民訂的嗎？每逢要徵收就調整公告地價，又用所謂加成，再用漲價歸公，及區段徵收手段玩弄地價，試問人民有一夕致富嗎？公務部門毫無效率，說得多做得少，不就是怕被冠上圖利罷了。小小的社子島開發案，搞得烏煙瘴氣，就算是圖利也不為過。一個被行政命令強暴五、六十年的土地，竟然到現在還繼續被壓迫強暴，敢問如果你我位置顛倒，你還會有一樣的思維嗎？你們可知道，政府無作為會暗中有利財團操作，造成人民永遠買不起房子嗎？雖然本人已離開老家很久，身為社子人的後代，我常常關心相關訊息，近日了解此案還是有諸多無解問題，在此略提淺見供北市府官員們參考：

只要安置問題完成，一切問題迎刃而解，就是應以實際戶籍處理，此地住戶，有三代同堂，有弱勢租戶，應一律考慮協助，以公有宅行之，並以低於市價租金租給，不限年限，原因無他，政府非營利事業，不應以營收多寡為前提。法律及法令都是人訂的，不合時宜就該修改，學學新加坡國宅政策，學學日本土地徵收方法，圖利大多數的人民是幫助人民，更何況是多數弱勢人口，至於一門牌多戶口，亦可以優惠租金行之，就算是當做被禁建五、六十年的補償也不為過，因為它幫台北市擋過洪水。歷任市長都是來此騙騙選票，到手後就不再關心、當做不存在，希望柯市長不是其中的一位。

（作者為社子島原居民後代）