自由廣場》眼睜睜看著十兆元躺在那裡

◎ 張昭仁

金管會三日公布國內銀行存款比放款多達十兆元，這是歷史上第一次出現的現象。這個現象告訴我們什麼？

暫且不談房地產低迷造成的影響，就是產業的投資意願不足。產業為什麼投資意願不足，因為看不到更高報酬率的機會。為什麼看不到更好的投資回報，因為台灣面臨產業轉型，舊產業逐步消退，新興產業仍未明確成形。新興產業成熟必須具備那些條件，從三方面來看，人才、政府的基礎建設以及瞭解未來新經濟的市場。人才必須從教育著手，世界科技變化那麼快，最近台灣教育部還在為文言文比例問題大費周章，這樣的教育部曉得新經濟新市場需要什麼樣的人才嗎？看看那個課綱委員會幾乎清一色的公務人員，沒有一位業界代表，他們知道（在意）外面科技、市場變化多大嗎？沒有足夠的人才可能會有經濟成果嗎？

政府的基礎建設，分為有形與無形，台灣的有形硬體建設做得相當完整，不論交通、網路均相當完備，但是無形的基礎建設就大有問題了。以最近金管會為例，就電子錢包應用與電子錢包相關法令，金管會官員可以和北捷扯上幾年，仍無結論，然而新上任的顧主委與北捷的管理階層卻只用二個小時即可搞定。同樣是金管會官員，面對永豐銀行金融弊案，竟然是在二○一四年就查到問題，卻繼續放行，直到今年才爆出弊案。這樣的無形基礎建設，無論是律法、人員，有可能造就新經濟所需的無形基礎建設嗎？答案顯然是否定的。

第三是市場，對世界語言不熟悉、對新科技不熟悉，當無人電動車快要上市，電子錢包、電子商務、人工智慧快成主流時，還在談傳統汽油車、有形貨幣、大賣場，這些人，不論是公務人員或教育人員，有可能知道新經濟的世界市場嗎？有可能針對新經濟市場做未來的目標規劃嗎？

新經濟所需的條件不論是人才的教育訓練、跟上時代的公務法規，都與公務體系有關，到目前為止，台灣公務體系在馬政府「一路歸西」的政策中尚未回神過來，諉過保守，各行其是，毫無新經濟的氣象，行政院主管各公務部門，「做實事」的行政院應該提出新目標，讓各個部門為新目標動起來，從人才培育到法令更新，創造一個迎接新經濟的氣象與環境，為民間創造一個新經濟的投資環境。

投資意願低落的原因當然是錯綜複雜，政府帶頭訓練新經濟所需人才，讓法規跟上新時代，政府動起來，民間才可能跟進。

（作者為加州會計師）