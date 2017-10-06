自由廣場》中華民國意外獨立

◎ 彭孟濤

賴院長日前一番「務實台獨說」，攪動政壇一池春水，也引發正反兩極的評價。藍營無疑是堅決反對，新黨甚至揚言提告，對岸也來湊一腳，嗆聲台灣不是國家，也永遠不可能成為國家；相反地，綠營多半拍手叫好，但也有部分獨派朋友不滿意，批評他嘴巴說的「台獨」，其實是「華獨」。

賴揆的言論並不新，因為這就是民進黨「台灣前途決議文」的主張，也是蔡總統「維持現狀」的意涵。而這種「台灣是中華民國，中華民國是台灣」的說法，也可說是當前的主流民意。

就理論理，獨派說得很對，若不脫離「中華民國」體制，繼續宣稱我們是國家，就只是自我陶醉，不是真正的獨立。但獨立建國，必須理力兼備。而「台獨」向來不乏理論，缺的是內外部力量的支持。

一九四九年以來，相當程度是在美國的庇護下，才締造今天「中華民國在台灣」這個「意外國度」的現狀。然而，美國只能接受台灣不被中共統一，卻不支持台灣人自決獨立，甚至從不言明台獨時是否會出兵保衛。可以想見，只要國際局勢不改變，中國壓力不消失，美國這種模糊的「一中政策」，恐怕也難有調整空間。

何況，自助人恆助之。但在歷次民調都顯示大多數仍偏向「維持現狀」的情況下，若是立即舉辦獨立公投，能否取得跟庫德族和加泰隆尼亞一樣的勝利，不無疑問；要是到時中共動武犯台，多數民眾是否也有跟獨派一樣的勇氣與決心，大概沒人有十足的把握；國家往往是武力造成的，假如自己人都不願為台獨而戰，又怎麼要求美國幫我們的忙呢？

值得慶幸地，隨著時間推演，有越來越多人已屬「天然獨」，儘管不少只能算是陳茂雄所謂的「地理台獨」，還不是「政治台獨」，但未來他們當然有可能轉化成「政治台獨」，而這就有賴獨派的繼續耕耘，以及執政黨的扎根努力了。

正因台灣情況特殊，使得建國之路，只能穩健慢行，難以一步到位。從而，對於「台獨黨綱」猶存的民進黨來說，目前最多也只能主張「務實台獨說」。要說是「華獨」也沒錯，但它至少通過選票的考驗，是現階段的最大公約數。

（作者為台北市民）