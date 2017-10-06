自由廣場》病人沒那麼愛吃藥

◎ 張勳慶

國內衛生部門保守統計，國人一年回收的藥品可高達六十九公噸。對此衛保署官員表示，為了制止健保藥費因此浪費，又造成排擠，研擬一是調高部分負擔，二是把連續處方箋，原本不用負擔的部分藥品費，恢復到和一般民眾一樣，得自付廿％，上限最高為二百元，甚至更高。

可是在目睹健保處方藥，光是拿到醫院回收巨量下，許多人都會立即想到用價格因素去達到改善，但卻未能深入觀察何以如此。就以全國高達六百萬領有慢性病連續處方箋的病患而論，會出現回收或丟棄的藥，除了自己當醫師，拿自己健康開玩笑之外，有一些是因藥物不當副作用自行停掉，又回頭找醫師重開，當然也有病患嫌麻煩，就此某顆藥不吃算了。二是下次回診，醫師開的藥和上次領的藥有所不同，而上回領的藥通常有安全剩餘，也因此會產生藥物多出來情形。至於搬家或自行改到別家醫院看診，通常會吃最近門診醫師開的藥，上回的也就多出來。最後便是緊急用藥，過期未吃，像是危險時要吃的硝化甘油。

這些能怪病人亂丟藥品嗎？假如在慢性病患下次回診前，遵照醫師開立的檢驗單去空腹抽血，發現某些指數到達正常值範圍內，下次醫師便有可能調整或少顆藥丸，這時病患批價領藥回家後，自會多出某樣多餘藥品，拿去醫院回收竟被誤認在浪費藥，又或者是不合作病人，健保署還要透過價格去修理，那六百萬慢性病患，豈不是沒被健保照顧，反而在一輩子得服藥控制病情下，每拿一次藥又被狠抽補充保費，這對無收入的中老年人，或中低收入者，那真是剝皮啊。

（作者為文字工作者）