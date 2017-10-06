自由廣場》正常國家 獨立公投

◎ 黃世安

最近西班牙的加泰隆尼亞及伊拉克的庫德族都有舉行獨立公投，很多人就聯想到台灣將來可能也會有的獨立公投，並加以比較，但其實它們獨立公投的背景、目標與策略等，與台灣都是截然不同的，只做簡單的對比是不恰當的。

加泰隆尼亞及庫德族現在都還是在西班牙、伊拉克政府內有效管轄的自治區，本身沒有自己的軍隊等國家政府機構，因此它們要獨立公投，基本上是要從統治它們的母國中分離出來，建立只屬於它們自己的政府、軍隊等機構的獨立國家。

而台灣現已有自己的軍隊、政府等國家機構，能有效統治著完整的台灣，不受外國干涉，也有自己選出的總統、國會議員、縣市長、議員等，其作為一個主權獨立的國家是無庸置疑的，所以基本上台灣是不需有獨立公投而再建國的。

只是小小的台灣，幾十年來都還保留著陳舊、不合時宜的憲法，及走不出去的國名、國號等，讓台灣繼續糾纏在「中華民國」、「中國」與「台灣」的三國之亂中，讓人民（含政府官員）不知自己是誰？要往哪裡去？讓台灣繼續深陷在國家認同、統獨爭議等漩渦中，而互相拉扯，無法團結，無法向前行而成為正常的國家！

如果台灣會有類似的獨立公投，將不會是激烈的「獨立建國」或另立政府的公投，而是要藉著各種公投，釐清過去各種荒謬錯亂、虛幻矛盾的，如國名、憲法等重要議題，而用公投結果來凝聚多數台灣人民的共識，成為國家的政策與方向等；且以台灣人民的民主素養，其過程也會是平和穩定的。

現在台灣一些簡單的事實是：一、從中國流亡到台灣的中華民國，已不可能再回到中國，更不可能再代表中國了，所以它大概就只能在台灣落地生根了。二、中華人民共和國（中國）從未在台灣統治過，並且與台灣的距離越來越遠。三、許多「天然獨」的台灣人民已成長，並將成為台灣未來的主流民意。四、「台灣」已成為最自然、也最能被台灣人民及世界各國所接受的名詞了！這些事實，大概也會影響台灣可能不久就會有的台獨或統獨公投了。

（作者為美國華府台灣同鄉會ＦＡＰＡ會員）