自由廣場》在台中國人吵什麼？

◎ 陳茂雄

有幫派背景的統促黨打傷台大學生後，又於中華人民共和國的國慶日當天，舉著五星旗在台北遊行，沿途大喊「祖國生日快樂」，他們是依恃中國的力量打壓台灣。

依照世界「屬地主義」的潮流，移居外地的人，都會認同所居住的國家，在當地出生的人更不用說。例如旅居美國的台灣人，第一代會自認為是美國人，也是台灣人，可是在美國出生的台裔人士都會自認為是美國人。

在台灣居住七十年的中國人或其後代，不只不能認同台灣，還憑藉中國的力量壓迫台灣，他們若仇視日本還可以解釋，因為日本曾經侵略中國，可是台灣人不只沒有侵犯過中國人，還被中國人壓迫，蔣政權就實施獨裁殖民統治，台灣人受到中國人的壓迫，難道被壓迫也是原罪？

切割對岸也是中國人的傑作，當年蔣經國就以「不談判，不接觸，不妥協」的「三不」切割對岸，決心保衛台灣，抗拒併吞，蔣經國政權還在中科院研發核武，其目的就是抗拒併吞。現在的台灣政府維持抗拒併吞的基本政策也是中國人所訂定的，在台灣的中國人吵什麼？

在世界各地的中國人都可以認同當地，若對當地不滿意可以回歸祖國，在台灣的中國人當然也可以回歸祖國，可是他們不願意，代表他們對祖國的環境不滿意，然而他們留居台灣卻要藉中國的力量打壓台灣，因為他們有心理疾病。依據專家分析，小時候遭受暴力的人，長大後不只不會對抗暴力，還會對人施暴。中國人就曾經受到列強的壓迫，現在也要壓迫別人，而其對象就是台灣人。

孫中山在《三民主義》的演講稿中很清楚指出中國已淪為「次殖民地」，其地位連殖民地都不如。有些國家對「殖民地」還會積極建設，並與當地人建立良好關係，可是中國卻是列強的共同「殖民地」，列強只會掠奪，不會建設，更會壓迫當地人，在中國的公園門口竟然出現「中國人與狗不得進入」的標示。

中國人受到列強「次殖民」壓迫，產生心理疾病，也要殖民統治台灣，只是他們目前沒有那份能耐，因而憑藉對岸的力量打壓台灣。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）