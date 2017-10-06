自由廣場》「社會實驗」別人的血流不完

◎ 洪東緯

辱罵護理師的「陳睿明」拍了影片宣稱這一切是一場「社會實驗」，大肆檢討起媒體亂象、鄉民正義，好的，現在風向變成了檢討媒體與民眾有多好操縱，而「陳睿明」成了看透一切的先知，擁有一群網友跟風支持，好似他所謂的正義都是對的，最可憐的是那群醫護人員，被羞辱後得不到任何道歉，實在是荒謬無比。

這一連串事件造成的現象是值得探討的，不論是媒體求證、多數暴力、鄉民正義都時常發生在生活周遭，大家應當警覺避免掉入這些圈套，然而這些事恐怕也被說爛了。

我想說的是，對護理師與女性造成如此大的傷害，僅僅用「社會實驗」為藉口帶過，真的可以嗎？是否接下來大家想要辱罵特定族群，再用「社會實驗」就可以合理化這些作為？

你說的「社會實驗」活生生的拿了護理師作為實驗品，對他們施行嚴重的職業批判與羞辱，造成了無可挽回的傷害，接著再說這是「社會實驗」，把罪過推給大眾與媒體，護理師被你羞辱後成了你實踐自以為正義（卸責轉移焦點）的墊腳石，一句道歉都沒有。

看看你這一連串事件造成什麼後果吧！

護理師平時辛苦工作救人，除了過勞工作身體疲憊外，還要被如此輿論對待，造成心靈上的傷害。

「輸卵管」成了護理師的新代名詞，網友開始拿來指稱醫護人員，讓致力於護理師正名與消弭性別刻板印象的心血歸零。

女性亦深受其害，辱罵「臭婊子」、「台女」毫不手軟，不只強化對女性的歧視與偏見，更讓性別平權之路遙遙無期。

可怕的是，竟有許多網友以辱罵總統、法官是合理的為由，認為「陳睿明」罵護理師沒什麼錯，更以「社會實驗」的警示為後盾，完全無視這一切傷害的發生。

什麼一張白紙上的黑點，那已經不是小小的黑點了，而是個黑洞，不論是性別平權，不論是職業尊重，全部被吞噬殆盡，反正這些都沒比你的「正義」（卸責轉移焦點）還重要，不是嗎？他們的死活，有你的「正義」高尚嗎？但既然敢罵就要敢當，可不要拿「社會實驗」來躲避刑責，你造成的傷害已經太多了。

（作者為政治工作者）