社論》台積電的成功故事

台積電董事長張忠謀(中)昨宣布明年六月裸退，將由劉德音(右)接任董事長，魏哲家(左)任總裁（記者洪友芳攝）

台積電創辦三十週年，董事長張忠謀宣布將於明年六月退休，對其個人的職場生涯可謂功德圓滿，替台灣產業留下一項重大資產；但誠如富比世雜誌網站形容「半導體產業將失去一個巨人」，沒有張忠謀的台積電將面臨強敵的激烈競爭，韓國三星、英特爾與中國扶植的半導體產業正急起直追，張忠謀的接班人能否穩住領先優勢，猶未可知，然而確定的是，台灣產業與經濟的嚴峻挑戰才剛開始。

台積電固然是一家民間企業，卻創下非凡的成就︰市值約五兆七千億元，超越英特爾，是台股站穩萬點的最大功臣；創立晶圓代工商業模式，全球市占率逾五成，每年資本支出百億美元，約占我國民間投資總額十五％，最近投資額達五千億元的三奈米廠確定落腳台灣，對投資不足的台灣經濟貢獻巨大；台積電附加價值占台灣半導體產業約五成，半導體產值占我國ＧＤＰ比重約三％，由此可見台積電對台灣ＧＤＰ的重要性。近年我產業的生產基地多數西遷中國，台積電的四．五萬員工幾乎都在台灣，乃是根留台灣的最佳典範；而它一年稅後盈餘超過三千億元，更展現台灣在全球產業供應鏈的高附加價值。換言之，台積電以台灣為生產基地，發揮了創新與研發的最高能量，有力駁斥所謂台灣企業只有外移到低成本國家才能生存的論點，無形中也指引台灣產業的發展方向。

近年全球化競爭日趨激烈，新興市場崛起，新產業發展迅猛，加上我投資與消費低迷，台灣經濟成長呈現江河日下的趨勢，幸而台灣是蘋果的重要供應鏈，在蘋果新機效應及營運成長的拉抬下，我外銷訂單呈現兩位數增長，景氣乃由谷底回溫。而台積電正是蘋果手機處理器的主要供應者，與光學鏡頭的大立光、組裝的鴻海，成為支撐我經濟成長與股市的三大助力。所謂「一顆蘋果救台灣」，台積電可說是受到蘋果加持的產業大救星；很難想像，若沒有台積電與半導體產業的奮起，台灣景氣的下滑將伊于胡底？但是，台積電成功故事的背後，也隱含了重大的風險；就像三星對韓國經濟不可或缺的地位，台積電的起落也牽動了台灣景氣的榮枯。因此，當台積電三奈米廠尚未確定是否在台設廠時，整個台灣也像飄在風中一樣，憂心地等待它的塵埃落定。

易言之，台灣產業在台積電的庇蔭下，維繫不墜的強韌生命力，但獨木難撐大廈，必須扶植更多的重點產業與成功企業，形成多元化的產業生態，才能穩固支撐台灣經濟。當然，小英政府顯然也有如此的體悟，因此提出「五＋二」產業︰包括物聯網（也稱為亞洲矽谷計畫）、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業，加上新農業與循環經濟，希冀建構起台灣經濟的厚實支架。令人玩味的是，張忠謀日前直言反對政府的「五＋二產業」，理由是「基礎建設是政府的責任，至於民間要做什麼產業，政府最好不要介入太多。」他更闡明，希望政府將焦點放在基礎建設上，像是土地、水、電、環保、法令等，把這些東西弄好是政府的責任。亦即，張忠謀認為政府對於產業發展應尊重企業抉擇與市場機制，不必介入干預，政府的職責在於打造完善的基礎建設，例如解決企業最在意的「五缺」（缺電、缺水、缺地、缺人與缺工），以及制定有利產業發展的法令與政策，如此企業將可無後顧之憂的大舉投資與發展，找到最好的發展與生存之道。

有趣的是，台積電的誕生，乃是三十年前由政府領導精英、民間科技人才與海外人才的回流，共同策畫出半導體的發展方向與特殊商業模式，並以政府資金挹注與政策優惠，乃有今日號令全球半導體江山的台積電。換言之，台積電的成功，政府官員、資金與政策之導引與奧援居功厥偉，如今全球主流產業的發展，尤須政府力量的幫贊與扶持，因此「五＋二」產業政策的爭辯，應不在於政府的角色，而是產業內容是否具有未來性與發展性。亦即，下一世代的台灣需要什麼樣的產業，才能在全球競爭中找到生存利基，這方面確實需要經過專業與理性的論辯，但由台積電成功的經驗看來，政府對產業發展的加持與扶持之必要性，是毋庸置疑的。