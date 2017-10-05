自由廣場》藥品部分負擔 宜使用者付費

◎ 毛志民

貴報「一年丟棄193公噸藥品 部分負擔擬調漲」報導指出，健保署最新估計全年被丟掉藥品至少一九三公噸，因此研議提高病人藥品部分負擔，個人深表支持。

回想二十多年前，服務的醫院藥師群就曾分析過回收藥品的種類與數量，並發表於藥學期刊；且早在健保署之前，藥師公會團體、諸多媒體都已披露過，每年丟棄藥品堆疊起來，可以高達五棟一○一大樓或十五座玉山，這些數字都是民眾濫用健保、浪費藥品的鐵證。今年三月連爆偽藥冠脂妥全面回收時，竟有民眾拿出十餘盒（一盒可吃一個月）更換，不也明擺著沒配合服藥、囤藥在家也能保平安嗎？

每每看到昂貴的胰島素等降血糖、血脂或血壓等慢性病藥品被丟棄，總會感慨連美國人都憂心買不起胰島素而無藥治病，而台灣人卻因藥品價廉，令民眾無感的部分負擔，讓藥品淪為餽贈親友的禮品、家裡的平安符，甚或是隨處可以撿拾，汙染了我們生活的環境，排擠罕病、癌症藥品分配及藥價調整等缺憾。

剩藥既然多因「自覺病情或症狀改善而停藥」、「忘記服藥」，如果提高部分負擔，病人會在回診時明確告知醫師那些藥品家裡還有多少，醫師更可以清楚評估病人疾病控制與藥品配合服用的關係，斟酌及減少不必要的藥品開立。若此，減少藥品浪費，健保資源分配不會左支右絀，方是全民之福。

（作者為高雄醫學大學藥學研究所博士候選人，高雄榮總住院調劑科主任）