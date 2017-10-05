自由廣場》阿帕拉契精神 讓台灣步道更美

◎ 蔡志鏗

日昨，林務局嘉義林區管理處效法美國「阿帕拉契精神」，舉辦三天兩夜的「特富野古道工作假期」，民眾反應熱烈，限額三十位「步道義工」，每人自費三九○○元報名參與修築特富野步道。在林務局工作人員的引導下，義工採用友善環境工法，用石頭砌成矮牆與護坡，為林務局省下約三十一萬元的工程費，堪稱「小兵立大功」。

林務局舉辦這項「義工修築步道」活動，乃是效法源自美國的「阿帕拉契精神」，民眾主動投入森林步道的修築，未來倘若能永續辦理，不但可以節省公部門預算，國內森林步道受到妥善維護，將會更加親民好走。

美國東部阿帕拉契山脈有一條長達三五○○公里、橫跨十四州的步道，這條步道是在一九三○年代由民間自發修築而成，後來世人稱之為「阿帕拉契精神」。

台灣近年來也興起手作親山步道的風潮，甚至有專書介紹如何進行手作步道的修建與維護。筆者退休後經常到全台各地爬山健行，每次走在山林裡的步道上，對於當初投入步道的初創設者，以及後來投入維護的志工們，總是充滿感激和感動。山林中建材取得不易，而且搬運相當困難，然而步道卻常整治得平坦、穩固又安全，這種胼手胝足、篳路藍縷的精神，實在教人感動不已，我們後來者在享受之餘，也應該要效法學習，讓「阿帕拉契精神」永不間斷。

呼籲政府效法美國的「阿帕拉契精神」，多舉辦類似修復特富野步道的活動，相信許多愛山人士都樂於親身參與，而且筆者認為，越多民眾認識「阿帕拉契精神」，山林步道的維護志工會越多，步道遭到破壞的機率絕對會大大降低，一舉多得的政策，何樂不為呢？

（作者為國小校長退休，台北市民）