自由廣場》民宿崩盤誰之過

◎ 趙俊雄

報載目前全台有四五○多家民宿在網路求售，總待售金額超過一二三億元，其中花蓮民宿最多達八十五家，其次為宜蘭、台東，合計逾兩百家，金額高達一二○多億。業者轉頭開始責怪因為政府不承認九二共識，造成中國觀光客不來所致。然而，真是如此？

台灣「民宿」乃源自日本，本來只是農家在子弟外出後，利用空出的房間，提供來訪遊客臨時住宿之用，期間與農家一起生活，有什麼吃什麼，有什麼玩什麼，甚至還一起幫忙農作，把遊客視作一家人，遊客離開時，則依心意給點費用，農家只把這項收入當作外快。

自開放中國觀光客來台，旅館需求量大增開始，產生對國人旅遊住宿的排擠效應，許多民宿因周邊環境、生態景觀、文化祭儀等勝過嘈雜的旅館，因此國人轉而喜歡民宿，也使得許多投資客開始四處獵地興建。根據觀光局統計，二○一三年之前，花蓮每年民宿申請設立案件約僅三十到四十家，但從二○一三年起，短短不到五年就增加了九一五家，房間數更暴增至近四千間，若加計非法民宿，數字更誇張。甚至超大型所謂的「五星級民宿」建於良田農地上，已完全扭曲民宿原貌，且違反「發展觀光條例」所指「民宿」係指利用自用住宅空閒房間，結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源及農林漁牧生產活動，以家庭副業方式經營，提供旅客鄉野生活之住宿處所的定義。而其競相爭建造成民宿業變成紅海市場，本來就是市場供需定律的自然趨勢。

有人就直接提出台灣民宿最大的問題在於太貴，比日本貴且服務品質及內涵亦不如人，在這種無法創造顧客價值的情形下，報載超過兩百萬國人開始瘋露營而棄民宿，民宿業者的經營模式若不改變，未來只會更加惡化。

其實，中國客來台選擇住民宿的比例還是偏低的，一窩蜂投資民宿，就如它所被形容成的葡式蛋塔現象一樣，有心者，亦無須見縫插針。

（作者為國立中正大學企管系博士生）