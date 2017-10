自由廣場》十英鎊新鈔有感

◎ 黃惟冰

九月十四日,英國央行正式發行十英鎊面額的新鈔,封面人物則是以《傲慢與偏見》、《理性與感性》、《愛瑪》等著作聞名於世的女作家珍.奧斯汀(Jane Austen)。

今年適逢珍.奧斯汀逝世兩百週年,而英國央行在七月份宣佈英鎊即將改版的記者會地點,也選在珍.奧斯汀的長眠之地,英格蘭漢普郡的溫徹斯特教堂。此外,鈔票上除了印有珍.奧斯汀生前所用的寫字檯、常去的公園風景外,還有一句《傲慢與偏見》中的著名台詞,「我敢肯定沒有什麼事情比讀書更令人愉悅(I declare after all there is no enjoyment like reading.)」。

至於為什麼要選擇珍.奧斯汀,英國央行行長當時表示,「我們的貨幣要能夠用來儲存國家的集體記憶,提升人民對於國家光榮歷史的認知,以及表彰偉大人物的重要貢獻」。

有鑑於此,我們不禁想問,台灣至今仍以蔣介石作為貨幣的主要肖像,是要儲存什麼樣的集體記憶?提升對哪段歷史的認知?或是要緬懷蔣的什麼豐功偉業?其次,換個角度想,當其他國家是以這樣的標準在選擇貨幣人物,他們又會怎麼理解台灣的選擇?而那樣的理解,是台灣想要向全世界傳遞的訊息嗎?讓一個獨裁者來代言台灣的價值與內涵?

事實上,貨幣「去蔣化」的討論在台灣早非一朝一夕。然而,可惜的是,即便期間經歷多次政黨輪替,台灣人民對於轉型正義的追求也持續進行,但相關主事者對於這樣涉及大是大非,真正攸關台灣國際形象的問題,卻總以經費不足、缺乏共識等理由擱置不談,完全罔顧以新鈔汰換舊鈔,本來就是央行每年都在做的例行公事,以及主流民意對於蔣介石功過的看法,已有基本見解的客觀事實。

總結而言,當英國選擇珍.奧斯汀,一位以細膩文筆探討人性,在無數家庭的書架上佔有一席之地的女作家作為國家代表,在此同時,台灣竟還讓一位以暴力、恐怖與戰爭為一生主要事蹟,對民主、自由及人權缺乏基本尊重的獨裁者來代言。兩者間的強烈對比,顯示出台灣若想成為真正的偉大國家,還有很遙遠的距離。

(作者曾任智庫研究員,高雄市民)