自由廣場》十英鎊新鈔有感

◎ 黃惟冰

九月十四日，英國央行正式發行十英鎊面額的新鈔，封面人物則是以《傲慢與偏見》、《理性與感性》、《愛瑪》等著作聞名於世的女作家珍．奧斯汀（Jane Austen）。

今年適逢珍．奧斯汀逝世兩百週年，而英國央行在七月份宣佈英鎊即將改版的記者會地點，也選在珍．奧斯汀的長眠之地，英格蘭漢普郡的溫徹斯特教堂。此外，鈔票上除了印有珍．奧斯汀生前所用的寫字檯、常去的公園風景外，還有一句《傲慢與偏見》中的著名台詞，「我敢肯定沒有什麼事情比讀書更令人愉悅（I declare after all there is no enjoyment like reading.）」。

至於為什麼要選擇珍．奧斯汀，英國央行行長當時表示，「我們的貨幣要能夠用來儲存國家的集體記憶，提升人民對於國家光榮歷史的認知，以及表彰偉大人物的重要貢獻」。

有鑑於此，我們不禁想問，台灣至今仍以蔣介石作為貨幣的主要肖像，是要儲存什麼樣的集體記憶？提升對哪段歷史的認知？或是要緬懷蔣的什麼豐功偉業？其次，換個角度想，當其他國家是以這樣的標準在選擇貨幣人物，他們又會怎麼理解台灣的選擇？而那樣的理解，是台灣想要向全世界傳遞的訊息嗎？讓一個獨裁者來代言台灣的價值與內涵？

事實上，貨幣「去蔣化」的討論在台灣早非一朝一夕。然而，可惜的是，即便期間經歷多次政黨輪替，台灣人民對於轉型正義的追求也持續進行，但相關主事者對於這樣涉及大是大非，真正攸關台灣國際形象的問題，卻總以經費不足、缺乏共識等理由擱置不談，完全罔顧以新鈔汰換舊鈔，本來就是央行每年都在做的例行公事，以及主流民意對於蔣介石功過的看法，已有基本見解的客觀事實。

總結而言，當英國選擇珍．奧斯汀，一位以細膩文筆探討人性，在無數家庭的書架上佔有一席之地的女作家作為國家代表，在此同時，台灣竟還讓一位以暴力、恐怖與戰爭為一生主要事蹟，對民主、自由及人權缺乏基本尊重的獨裁者來代言。兩者間的強烈對比，顯示出台灣若想成為真正的偉大國家，還有很遙遠的距離。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）