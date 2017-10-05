自由廣場》國民黨還有存在的價值？

◎ 邱智淵

在短短的九個月之中，國民黨完成了黨主席、黨代表與中常委三場選舉，接著又要再度展開地方黨部主委選舉。這樣頻繁的選舉，看起來讓國民黨徹底民主化，事實上這種毫無目標的為選舉而選舉的作為，並沒有讓人民感受到國民黨真的為人民動起來，啟動了真正的改造，反而像個有體無魂的稻草人一樣，不能為現在面臨動盪局勢的台灣發揮穩定政局的作用。

近幾次民意調查，國民黨的支持度並未成長，反而有倒退的現象。二○二○年的總統大選，沒有人把國民黨當成一個咖，明年底將舉行的地方首長選舉，除了新北市選情較穩定外，也看不出國民黨會有甚麼優異表現。曾經的百年大黨，淪落到如此飄泊不定，看在支持者心中不僅心寒，更是逐漸無感。

根本問題就在於一年來國民黨的「大腕」們除了熱中於黨內爭利，對於時政的演變提不出具體看法，對民眾權益的興革毫無創新見地，更關鍵的是，整個黨的中心理念與信仰跑掉了，沒人關心，沒人捍衛。

就像這次的中常委選舉，從報導中看不出這些中常委為何要參選？參選的意義為何？只看到不斷的換票、請客吃飯等新聞，甚至還有賄選傳聞，許多黨員大概都是看到當選名單後，才知道有那些中常委。更糟糕的是，三十二席選任中常委，其中廿席是現任中常委，十二席是新任，換血比率不到四成，而新任者有些根本是政壇老面孔。更令人遺憾的是，像立法委員賴士葆這種有財經專業，敢替國民黨政策辯護的人，卻因不肯參與換票聯盟就被淘汰出局，這種劣幣驅逐良幣的情形不禁令人唏噓。

我們支持一個政黨，是支持其提出的政策與理念，政黨的政策與理念可以隨著時代的演變而調整，但必須依附民眾的支持，並且為民喉舌而來。很可惜國民黨在過去一年對於很多政策不是敷衍以對，就是缺席無聲。對於全民很有意見的前瞻計畫虎頭蛇尾，年金改革迴避敷衍，對於賴揆的台獨主張，也彷彿船過水無痕，莫說中國對國民黨很有意見，台灣人民都已開始質疑該黨存在的價值。

國民黨當務之急，就是檢討已經快兩年還提不出的敗選檢討報告，趕快調整黨的步驟，不要讓地方主委選舉繼續傷害這個黨。否則明年將更邊緣化、更隱形化！

（作者為獨立評論人，前新黨籍國大代表）