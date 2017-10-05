自由廣場》國民黨員看柯Ｐ的「深綠障礙」

◎ 季節

柯文哲近期頻頻砲轟中央民進黨政府，一些涉及兩岸的發言，也令深綠相當反感，然而柯市長卻不太擔心二○一八年市長選舉民進黨不禮讓或深綠不挺，導致他落選，之所以不擔心，除了肇因於民進黨追求擊敗國民黨優先的文化之外，也跟市長與議員選舉同日舉辦有關。

傳統上，民進黨往往願意為了擊敗國民黨，在立委選舉、甚至縣市長選舉禮讓無黨、友黨人士，甚至已經提名本黨人選也可以無視。所以二○一四年禮讓柯文哲、鄭永金，二○○一年民進黨在嘉義縣市本已提名何嘉榮、黃正男，後來卻轉挺無黨的陳明文、陳麗貞。反觀國民黨，頂多在立委選舉禮讓，從不曾在縣市長選舉為了擊敗民進黨而禮讓他人，二○一○年國民黨就不選擇禮讓楊秋興。所以兩大黨選舉策略文化不同，是柯文哲有恃無恐的原因之一。

另外，當民代選舉與行政首長選舉同日舉行時，兩種選舉的有效票數，落差往往很有限，而且通常是行政首長選舉的有效票比民代選舉高，即使是二○一六年大選，一些深藍選民不滿換柱，揚言不投總統票，但最後總統選舉有效票一二二八萬，區域和原住民立委一二一四萬票，不分區立委一二一九萬票，還是投總統票的選民比較多；二○一四年台北市議員選舉有效票共一四七萬，台北市長選舉則為一四九萬。二○一○年兩者則分別為一四一萬與一四三萬。

所以同日選舉之下，當各個綠營議員為了確保勝選，敦促自己的樁腳、支持者去投票時，這些民眾不太可能專程只去投了議員票，卻拒領市長票或投廢票，因此就算深綠民眾不滿柯文哲，只要他們去投議員票，除非當時在他們眼中柯文哲已經跟國民黨候選人一樣糟了，否則只要還是略好一點，那麼仍然很有可能投給柯一票，此乃柯文哲有恃無恐的另一大原因。

不過縱使民進黨願意為了擊敗國民黨禮讓柯文哲到底，偏綠民眾未必買單，萬一出現更合他們胃口的候選人，他們不見得會為了擊敗國民黨而力挺民進黨禮讓的人選。二○一六台北市立委選舉潘建志、楊實秋和黃珊珊都因此落敗，所以柯文哲必須小心，就算民進黨禮讓了，萬一有無黨或小黨深綠人士參選市長，獲深綠青睞，那麼他的連任之路，可就沒那麼好走了。

（作者為國民黨黃復興黨部委員，台大政治所碩士）