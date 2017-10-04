自由廣場》悼念蘇友鵬醫師

◎ 陳儀深

每當回顧二二八或白色恐怖的歷史，我常會自問「如果我生在當時（三十歲左右至六十歲左右）已經擔負一定的社會責任，會怎樣呢？」過去常聽說蔣渭水的中國情懷如何，但他若非早逝，也必在二二八時死在中國軍警特務的槍下，換句話說，時局變化使得擔負責任的人必須出來反應（即便安靜在家也常受波及），命運不是自己可以決定的。

蘇友鵬醫師（1926-2017）是台南人，一九四九年台大醫學院畢業，他的受難經驗特殊的地方，是確實參加二二八反抗行動、卻在一九五0年才被以「參加叛亂之組織」罪名判處十年徒刑。他在學生時代就認識住在士林的學長郭琇琮，而且一同參加士林「協志會」，一同在陳泗治牧師領導的合唱團唱男高音；被捕的時候是在台大醫學院院長室，與許強、胡鑫麟、胡寶珍等醫師一起被帶走；在保密局的時候是與劉明、郭琇琮、劉特慎同房。不過，蘇友鵬說他被捕的理由與許強等台大醫學院的同案者無關，而是與喜愛三0年代文學作品的王耀勳有關，「我西裝外套內則被查出一小冊魯迅的《狂人日記》，這可能是後來入罪於我為叛亂犯之唯一物證吧。」

今年國家人權博物館籌備處曾舉辦「醫人治世的先覺者―白色恐怖時期受難醫師群像」展覽，展出十幾位醫師的故事，蘇友鵬醫師在焉。今天吾人在述說綠島五0年代新生訓導處的故事時，他們十位醫師輪值的醫務室、醫務所，服務當地的官兵、新生乃至綠島居民，是不可或缺的一段溫馨佳話。蘇醫師基於音樂的興趣，有一把小提琴「相依為命」，可以自娛娛人，算是不幸中的大幸。

個人過去所做的許多政治受難者口述史，是以台獨相關的政治案件為主，對於共黨有關的「紅帽子」案件比較陌生，但是承蒙受難前輩吳聲潤、張瑛玨等主事者的抬愛，常與（已逝）張炎憲或薛化元等教授應邀參加他們的慶生餐會，會上總是可以聽到蘇友鵬醫師領唱生日快樂歌。今年四月廿三日，適逢日本的王明理女士（王育德的女兒）回台，蘇醫師和他的家人設宴款待，我亦有幸作陪，在座的還有蔡焜霖前輩、日本記者等，蘇醫師一時興致來了，在大家的要求下高唱一首“when I grow too old to dream”，至今餘音繞樑。想不到九月十六日蘇醫師就離開我們了。蘇醫師的歌聲常在，並沒有逝去。

（作者為中研院近代史研究所副研究員）

※蘇醫師安息禮拜：2017年10月7日下午一點三十分，台北市中山南路濟南基督長老教會