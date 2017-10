自由廣場》悼念蘇友鵬醫師

◎ 陳儀深

每當回顧二二八或白色恐怖的歷史,我常會自問「如果我生在當時(三十歲左右至六十歲左右)已經擔負一定的社會責任,會怎樣呢?」過去常聽說蔣渭水的中國情懷如何,但他若非早逝,也必在二二八時死在中國軍警特務的槍下,換句話說,時局變化使得擔負責任的人必須出來反應(即便安靜在家也常受波及),命運不是自己可以決定的。

蘇友鵬醫師(1926-2017)是台南人,一九四九年台大醫學院畢業,他的受難經驗特殊的地方,是確實參加二二八反抗行動、卻在一九五0年才被以「參加叛亂之組織」罪名判處十年徒刑。他在學生時代就認識住在士林的學長郭琇琮,而且一同參加士林「協志會」,一同在陳泗治牧師領導的合唱團唱男高音;被捕的時候是在台大醫學院院長室,與許強、胡鑫麟、胡寶珍等醫師一起被帶走;在保密局的時候是與劉明、郭琇琮、劉特慎同房。不過,蘇友鵬說他被捕的理由與許強等台大醫學院的同案者無關,而是與喜愛三0年代文學作品的王耀勳有關,「我西裝外套內則被查出一小冊魯迅的《狂人日記》,這可能是後來入罪於我為叛亂犯之唯一物證吧。」

今年國家人權博物館籌備處曾舉辦「醫人治世的先覺者―白色恐怖時期受難醫師群像」展覽,展出十幾位醫師的故事,蘇友鵬醫師在焉。今天吾人在述說綠島五0年代新生訓導處的故事時,他們十位醫師輪值的醫務室、醫務所,服務當地的官兵、新生乃至綠島居民,是不可或缺的一段溫馨佳話。蘇醫師基於音樂的興趣,有一把小提琴「相依為命」,可以自娛娛人,算是不幸中的大幸。

個人過去所做的許多政治受難者口述史,是以台獨相關的政治案件為主,對於共黨有關的「紅帽子」案件比較陌生,但是承蒙受難前輩吳聲潤、張瑛玨等主事者的抬愛,常與(已逝)張炎憲或薛化元等教授應邀參加他們的慶生餐會,會上總是可以聽到蘇友鵬醫師領唱生日快樂歌。今年四月廿三日,適逢日本的王明理女士(王育德的女兒)回台,蘇醫師和他的家人設宴款待,我亦有幸作陪,在座的還有蔡焜霖前輩、日本記者等,蘇醫師一時興致來了,在大家的要求下高唱一首“when I grow too old to dream”,至今餘音繞樑。想不到九月十六日蘇醫師就離開我們了。蘇醫師的歌聲常在,並沒有逝去。

(作者為中研院近代史研究所副研究員)

※蘇醫師安息禮拜:2017年10月7日下午一點三十分,台北市中山南路濟南基督長老教會