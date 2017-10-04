自由廣場》柯Ｐ的敬老政策為何失靈？

◎ 王錫璋

台北市長柯文哲兩年前，取消重陽節敬老金，引起眾多長者反彈，民調並掉落許多。柯Ｐ雖然說，要以擴大老人共餐、增加老人照料…等非一次補助型來彌補老人福利，但效果似乎不好。

問題就是發放老人敬老金是里幹事依照名冊發放或匯進戶頭，每個人都有，且一個都不漏。而老人共餐、增加老人照料…卻不是每個人都知道或可以享受到的福利；如日昨就有議員質詢，市府近年花費老人共餐預算一．七億元，卻只有八千八百人次老人參加過，與台北市四十多萬老人人數相比，可說不成比例。

也就是，敬老金是看得到的，實際可拿來依自己需要使用的，其他福利措施，卻未必看得見、用得著的，故老人們當然反對取消重陽節敬老金。

其他福利措施，若要讓老人覺得有感，值得取消敬老金來代替，就得多宣傳、多通知。老實說，我也是長者，但我在區、里，兩年來從沒被告知哪裡有老人共餐、歡迎來參加的通知或電話。今年，六十五歲以上長者，除流感疫苗外，還可多打肺炎鏈球菌疫苗，市府和區、里卻從沒通知有這項福利。還好，我平常有看報，知道有這訊息，主動問衛生所，才自己去打的。如果許多宅居老人沒看報紙的話，又如何去享受到這份福利？老人也希望不領敬老金，以後有長照中心，但市府的規劃在幾年後，或在社區哪裡可實現呢？一點訊息都沒有，老人怎能懷抱希望呢？

所以，柯Ｐ的敬老政策算是不成功的，值得幕僚單位檢討，否則明年選舉，老人票一定流失很多。

（作者為退休公務員，台北市民）