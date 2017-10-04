自由廣場》駁「致阿扁」

◎ 黃榮源

徐振宇先生投書「致阿扁」短文第二段，欲以溫暖的說法解釋扁總統被迫害入獄，二○一六人民選民進黨全面執政是因為台灣人民對扁總統官司的期待。完全不正確！嚴重的失真！

二○一六民進黨能夠全面執政，不是民進黨做了什麼了不起的事，是太陽花的年輕人救了台灣，及馬政府全面傾中讓台灣人把他們丟到歷史的垃圾桶。這段期間民進黨對阿扁總統是全力切割，社會對陳總統的官司是無力無感。只有民間扁迷不離不棄，歷史不遠，斑斑可考，為文不能脫離歷史現實。

徐文又說李登輝卸任後找到從事「台灣國父」的工作，然後再反問：「阿扁你呢？」總算來到他心裡想說的！阿扁總統卸任不到半小時被九．二境管，將近十年到如今被迫害到百病纏身，他可以做什麼？請問徐先生。

蔡英文在九月廿四日全代會捏造事實教訓全體民進黨黨代表說：「台灣人民沒有欠民進黨，我請所有的黨員同志記得這句話！」已有創黨黨員投書抗議甚至考慮提告，請她說明民進黨那一個黨員曾經說過台灣人民欠民進黨？如果無法說出就是公然捏造事實！污衊民進黨！蔡英文尚知拐彎隱喻，徐文卻指著陳總統鼻子罵：「台灣人民還欠你什麼？你要以什麼樣的形象來面對台灣人民？」這樣說對嗎？

（作者為民進黨員，台電資深工程師）