自由廣場》午餐秘書向總統申訴

行政大逃亡又一章：「4章1Q」整慘老師

◎ 林佳慧

身為學校午餐秘書，我們在第一線把關送來的青菜肉品等食材是否新鮮，當學生有困難付不起午餐費用時，協助申請補助，讓每個來學校的孩子都能吃飽飽，好好地學習。曾幾何時，我們的業務還加了要幫團膳供應廠商申請獎勵金。農委會為了推廣四章一Ｑ認證，美其名為試辦，卻以行政公文施壓各縣市政府，要第一線的兼任午餐秘書老師們幫廠商申請獎勵金，有用到合格認證農產品時，即貼補團膳供應商每個學生每餐三．五元。

供應商們為了能領到這筆錢，莫不卯足精神準備各類合格的證明文件與貼紙，為了要幫廠商做出申請獎勵金表單，老師們被要求用最原始的方式把「每一天」的標籤從菜籃撕下、或從肉包裝剪下，再從十幾種標章形式中去比對有無符合，不但繁瑣費時，申報時還要承擔主計人員質疑此舉的合宜性，搞得人仰馬翻，無法安心工作。

以學校的權限與能力很難核實四章一Ｑ食材，請問「比對認證貼紙」、「填報數量」，就能背書廠商使用合格的四章一Ｑ農產品？就能保證這些有四章一Ｑ證明的農產品品質安全與真偽無虞？當向縣府承辦單位反映執行有困難，得到的回答是中央部會強勢推行，他們夾在中間也很無奈。政府官員的腦袋老是抓錯方向，把經費、人力、時間白白浪費，這就像食安風暴時，不去盤查上游廠商原料有沒有問題，而要末端的店家各自去檢驗自家進的產品合格與否，再張貼告示自己的清白。

手握豐富資源與權力的農委會若真的關心全國孩童是否吃得安全，要派人去比對團膳供應商的進貨單與出貨給各學校的單據，掌握使用四章一Ｑ農產品的來源與數量，再加強檢驗有產銷履歷農產品的安全性與真偽，該賞則賞、該罰則罰，才是有效率、真正落實政策的方式。

蔡總統，您知道嗎？日前您在教師節宣示要減輕教師的行政工作負擔，但手握經費大權的中央部會像撒大錢的老爺似的，以一紙紙行政公文一層層地要求基層老師們做極不合理的工作，難怪老師們要「行政大逃亡」了！

（作者為國小教師兼任午餐秘書，雲林縣民）