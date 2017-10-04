自由廣場》所得稅制改革四點商榷

◎ 張溫波

財政部推出所得稅制改革方案（草案），有四點殊值商榷。

一、綜所稅。綜合所得稅三項扣除額，歷來每隔二至三年隨物價上漲而適當調高，已成慣例，並非這次稅改的新意。中低收入戶減稅總額超過高所得戶（六十二．六％），表面上看起來，前者受惠最多，事實上中低收入戶每戶獲益僅一萬一千餘元，遠低於高所得戶十二萬一千餘元，為這次稅改的特色之一。免稅額沒調高，對退休而未再就業者相對不公平，為這次稅改的缺憾。

綜所稅最高稅率四十五％（年入一千萬元以上級距）降為四十％，旨在留才攬才，這理由相當牽強。當今企業聘請海內外合格專才，年薪逾千萬元者究竟有多少人，即使有案例，也是寥寥可數，政府專案補貼應為舉手之勞。財政部公布資料，年入千萬元而享受免稅者不乏其人，僅為幾個專才而流失稅收七十九億元，代價太高了。

第二、營所稅。營利所得稅率從十七％調升為廿％，保留盈餘稅率從十％調降為五％，引發工商界不滿。當前景氣復甦不穩，且經濟成長明顯轉緩，不是調升營所稅率的適當時機，而是應取消保留盈餘課稅條款，理由一為公司保留盈餘，確保每年配息穩定，減輕景氣波動的衝擊；二為增資擴廠，投資新事業或其他公司。中低收入戶享有股利、存款利息合計廿七萬元免稅額優惠，高收入戶股利所得稅率應消除內商與外商的懸殊差距，一律調為廿六％，以符合國民待遇平等原則。至於外商來台直接投資設廠，並引進新科技，賺取股利的所得稅率，可給予五年減課五個百分點的優惠。

第三、地下經濟。根據財政部公布的資料，倒推營利所得稅基或可課稅所得（taxable income），約二兆八千億餘元，比主計總處推計五兆八千億少了三兆，令人驚奇。其中除法定免稅額之外，即為逃漏稅的地下經濟，這才是稅改的真正重點。貫徹稽查漏洞，追回流失的這一龐大稅基，財政部責無旁貸。特別是網路交易快速成長，可能成為另類地下經濟，稅源流失逐漸擴大。又內商巨額資金存入境外金融中心或海外銀行，所得稅源流失，同樣是稅改的重要一環。

第四、節稅管道。年入千萬元以上富翁竟然免稅，難免令人聯想節稅管道之浮濫設立，富人爭相合法逃漏稅，亟須納入稅改之列。

（作者曾任台灣大學教授，經建會退休）