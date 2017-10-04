自由廣場》國安牌稅改：請提高幼年人口免稅額

◎ 張森林

最近政府針對所得稅法部分條文提出修正草案，許多爭議的焦點都集中在減稅金額、減稅幅度、公平性及是否擴大貧富差距等，這些議題固然重要，需要政府與在野黨釐清協商，但筆者認為還有一項更重要的議題未被討論：稅改的政策方向。

稅改的影響層面很廣，但不論如何修改，應以國家長遠發展的利益為優先，世界各國在進行稅改時無不如此，這次政府的稅改目標也標榜要促進公平合理、減輕基層的負擔及促進經濟發展等，這些政策方向並無問題，唯獨忽略了台灣最重要的少子化問題。

少子化問題的嚴重性，應該是朝野都有共識的，馬政府時代曾說少子化是國安危機，蔡政府上台後也成立「少子化辦公室」來催生，甚至《前瞻基礎建設特別條例》首期預算中，還編列了二億元預算買尿布，因為前行政院長林全也說少子化是國安危機。針對這麼有共識的問題，為何朝野都沒有將解決少子化問題列為稅改最重要的政策目標之一呢？如果說「內外資不同稅」是蔡總統心中之痛，那麼國安危機豈不更應是痛中之痛？

目前所得稅法雖然有幼兒學前特別扣除額，但金額只有二萬五千元，只適用於五歲以下幼童，且有排富條款（稅率十二％以下者適用），誘因不足且限制過於嚴格。因此筆者建議：應該將零至十四歲幼年人口的免稅額，比照年滿七十歲長者的免稅額，直接提高為一．五倍。為何是零至十四歲呢？因為全世界在計算扶養比時，都將十四歲以下幼年人口視為依賴人口，提高免稅額具有正當性。

根據最新人口統計資料，我國零至十四歲人口數約三三二萬人，若免稅額提高四萬四千元，以這次薪資扣除額調增五萬二千元及受惠五四二萬戶造成稅損一八○億元來對照估算，提高幼年人口免稅額造成的稅損約九十三億元。金額雖不低，但絕對是政府可以調控的範圍。

值此稅改尚未定案之際，懇請政府再仔細思考調整，減少部分減稅的項目（例如暫緩爭議性較高的股利所得稅修正），或增加部分加稅的項目（例如營所稅稅率調高由原定三％，多增加一％改為四％）等，以利趁此機會將少子化的國安危機納入稅改中，讓民眾深切體認政府鼓勵生育的決心。

（作者為台灣大學財金系教授）