自由廣場》尊嚴與「光榮的孤立」

◎ 彭明敏

（讀者或許會認為本文太偏重於理想，只是覺得台灣社會需注入一點理想主義進去。）

人為求利惠，改姓換名，順從他人，不是很體面的事。政府多年來，在中國壓力之下，一直在做的正是這樣。中華民國不能加入「國際貿易組織」ＷＴＯ，則（被）改稱「台澎金馬個別關稅領域」而入；不能參加國際性運動會，則（被）改稱「中華台北」參加。我國如此做，其理由不外：一、可得些利惠。二、可以提高台灣的「能見度」。三、可以避免台灣在國際上「孤立」。

主張正名「台灣」者，可以逐條提出異議。

一、國際組織，若不接受「台灣」，為了尊嚴，應予抵制不參加，一些利惠應該犧牲。

二、所謂「能見度」，不值得犧牲尊嚴去追求。我們應以北歐諸國為範，它們少辦運動會、博覽會之類，但其「能見度」極高，因為其有健全高度的民主自由人權的精神和制度，有完全的福利制度，貧富之差不大，有國際人道博愛的政策。一八七○年普法戰爭法國敗北，其和約極為苛刻，除割讓領土外還被罰賠償五十億法郎，這個數目，就是現在也是天文數字，何況在一百五十年前。大家認為法國將被此巨債壓死，無法再起。不料，法國全民視此為其名譽的致命奇恥大辱，憤怒並奮發，大家拚命努力增產，慷慨捐款，竟在限期前將賠款全部還清，舉世轟動。看到一國的自尊心能造成奇蹟般的偉大成果，重新認識一國尊嚴的重要性，國人或許可以此為鑑。

三、國際機關不願接受「台灣」時，即應抵制不參加，如果因而「孤立」，即是「光榮的孤立」，大家應無畏地接受，使我們後代子孫能驕傲地懷念「我們祖先」為了保持尊嚴，勇敢悲壯地接受孤立於世界，並付出不少代價。此或許能成為世界史之一里程碑。

總之，我們要走的路，只有下面兩種之一：一、為了利惠，隱姓埋名，忍辱任人擺佈。二、為了國家國民的尊嚴，勇敢悲壯地接受「光榮的孤立」，為此付出痛苦代價。

主張正名「台灣」者，應說服多數國人清楚了解國民的尊嚴無比重要，一旦失去尊嚴，該國必會式微。

（作者為前總統府資政）