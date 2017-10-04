自由廣場》《林保華專欄》台灣須警覺中美曖昧關係

美國國務院官網在川普總統上任後進行改版，但在介紹台灣的網頁上，原有的中華民國國旗已消失不見。這個消息發出時，美中正在「喬」北韓問題，也是安排川普十一月訪中事宜的敏感時刻。國務院沒有即時答覆變化原因，難免引發許多聯想。

雖然川普女兒女婿九月訪問中國被美國國務院阻擋了，但是似乎並非出於對中國統戰分化的警覺，而是因為女婿庫希納僭越了國務卿提勒森的職權。然而提勒森本人因為是石油商人，欠缺外交經驗與常識，所以第一次訪中就為習近平的「新型大國關係」背書；最近更鼓吹與北韓對話、談判，無視歐巴馬與川普「戰略忍耐」已結束的立場；提勒森的這種作為，或者也是被習近平統戰的結果。

還有就是極右派的川普政府首席策士巴農，一直主張強硬對付中國，曾經表示十年內中美在南海必有一戰。其後他被庫希納排斥而受川普冷落，今年八月中旬辭職。他在說明原因時說：「川普需要有白宮外的拍檔。」雖然他指的是未來的選舉，然而九月中旬他突然到了香港，在中國國企發表了「不那麼反中」的演說，以致立即受邀訪問北京，與當今中國真正第二號人物的中紀委書記王岐山密談九十分鐘。因而難免讓人起疑，這會不會是川普在中美關係中的第二管道？在巴農訪中以前，《紐約時報》說過，巴農雖然已經離職，但仍會繼續在中國事務等問題上向川普發揮影響力。

鑑於這些不太尋常的事件，包括川普團隊的不穩定與政策多變，台灣必須關注美中關係與美台關係中的任何微小變化。

親中的香港媒體最近已經放話說，中共十九大後，習近平可能武統台灣。在新任行政院長賴清德表示他個人是務實的台獨主義者後，中國的衰弱神經受不了，官媒《環球時報》發表粗野社論揚言：「北京充滿後勁的棍棒會在每一個它露頭的地方等著它。」還有一句是說，台灣「到底受中國的《反分裂國家法》管轄，還是受美國的『與台灣關係法』庇護」；挑釁美國與台灣。

雖然這些都是恐嚇性言論，然而如果美國政策出現曖昧情況（即使嘴巴不承認），對野心極大的紅二代冒險家習近平來說，可能會真的以武統來賭一把。因此不論台獨、華獨、天然獨、後來獨，都必須有為理念作出流血犧牲的準備。

為了防止政治與軍事上的突變，蔡英文政府除了積極整頓軍隊與國安外，在對美關係上必須加強與美國國會的緊密關係；只有國會的監督，才能防止政府部門的突變或漏氣。與日本交換資訊情報也絕對不可忽略。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）