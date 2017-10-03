自由廣場》看日本怎麼處理黑幫

◎ 林裕順

日前，黑道成員於校園週邊持棍攻擊學生致傷案，檢警究辦相關犯行或僅適用用「組織犯罪防制條例」偵辦追訴，對照鄰近日本抗制流氓幫派的制度架構實務運作，臺灣現行法律規範只能「捉小放大」、「鋸箭療傷」。同時，對於本案部長震怒、警署掃黑或僅「雷聲大雨點小」，政府政策規劃未有前瞻思維、大破大立仍是「船過水無痕」。

1990年代初期，日本社會總認為：水與治安，可以無償取得。但是，據同時期該國警察廳統計，市民中每十位中即有一位，受到流氓幫派或暴力團體的言語脅迫、暴力恫嚇。換言之，手無寸鐵的平民百姓、殷實商人，面對有流氓幫派組織背景者，總在其藉勢耍狠的心理戰、電話騷擾的糾纏，甚至糾眾騷擾等等伎倆下，不得不花錢消災。

例如：有藉巧妙言語自充門神顧問，或無端索取保護費或借勢圍事者；有藉機藉端誇大事故意外而行敲詐勒索之實者；有糾纏推銷文書雜誌、物品採購，或強制提供勞務者；有高利放貸進而滋事討債者；有佔據法拍要脅索討，或糾集職業股東鬧場牟取利益等等。其中，相關手法雖未直接使用有形的暴力、脅迫或恐嚇手段，但往往借用各式各樣「幫派名號」足使一般大眾心生恐懼，皆非傳統刑事法規範所能處罰者。。

因此，日本政府為避免被害人「暗夜哭泣」甚或「花錢消災」，助長流氓幫派氣焰縱容黑道幫派壯大，訂定「防止幫派組織成員不當行為法」，授權警察機關「轉守為攻」，得積極禁止「列管」幫派流氓從事上述非屬犯罪之「不當行為」，並適時介入爭議糾紛現場進行調停、防範未然。同時，引進律師公會等民間團體成立公益社團，教導被害人如何應對周旋，並輔以法律諮詢等，官民協力共同對抗流氓行徑。

再者，日本全國地方政府也為避免黑道幫派介入社會一般經濟活動，並且降低「黑白難分」灰色模糊，另訂「幫派組織排除條例」禁止列管的黑道介入工程、經營事業或從事相關交易活動。同時，要求各種商店、飲食店或者相關夜店娛樂場所，應於店面入口貼有禁止幫派成員入內消費的佈告，並且若有發現黑道背景成員甚或參與營業活動等得以禁止營業等等。

換言之，日本在法令規範上盡可能杜絕公司行號或個人與黑道幫派可能的交往掛勾，並以政府公權力支援一般民眾「無懼黑道」、「不養黑道」、「不涉黑道」。台灣對於黑道幫派引發的社會紛擾，若未能建立類如日本上述完備的法架構，政府官員疾呼「窮盡法律處理黑幫」，警政高層宣示「處理到一網打盡為止」，仍然口惠不實、難盡其功。

（作者為中央警察大學刑事系教授）