自由廣場》我們這些獨派小黨…

◎ 林春妙

內政部追查統促黨金流，有媒體批評「只辦統不辦獨」，基進黨黨主席陳奕齊立即公布內政部來函查帳的公文，並表示，馬英九執政八年間，很多奇怪、掛著「中華」為名的政治團體與政黨紛紛成立，有立委在立院向內政部說要查這些政治團體，之後內政部公務員有沒有去查這些疑似拿中國錢的統派政治團體不得而知，但基進黨卻很快就收到內政部要來查帳的公文。

媒體不知道的是，早在此次統一促進黨徒打人事件前兩個月，內政部官員和其指派來查帳的會計人員，已經把常在斷炊邊緣求生的基進黨帳目翻查了一遍。事實上並不存在他們所質疑的事情，或許他們以為中國錢很好拿，就以為獨派經營很容易吧。

對於獨派年輕世代而言，我們的任務是解決台灣這個「政府以上，國家未滿」的現狀。在台灣內部有中國國民黨和統派人士製造分化造成國民身分、國家認同錯亂；在外部有正版中國不斷打壓、無時無刻不在找機會侵略打壓台灣。在這種內憂外患的狀況下，我們從庫德族、加泰隆尼亞近期推動獨立公投來看，台灣人民缺乏的是獨立建國意志。再加上馬英九對中開放八年，引進許多中國白蟻啃蝕台灣各階層，才會造成台灣現今難以處理的社會分歧。

我們這些獨派小黨，靠的是頑強跟不服輸存活，相信蔡教授的自由台灣黨亦是如此。也因為這樣的韌性以及對理念的堅持，所以我們無須對金錢妥協，或是被迫對獨立建國的理念有所退讓。更因為如此，我們深刻體會社會底層大眾的苦勞、理解工農族群和青貧族那種亟欲從重度勞動中解脫的心聲，這些都成為我們前進的力量。

（作者為基進黨副秘書長）