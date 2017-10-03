自由廣場》台獨要過三關

◎ 沈建德

加泰隆尼亞不畏頭破血流，勇敢公投，九成支持獨立，但外國冷淡，尤其是歐洲，只因被視為西班牙的一部分。台獨也有被視為中華民國一部分的問題，故即使公投法補正，八成支持獨立，國際對台的反應必然和今日對加泰隆尼亞一樣。公投固然是權利，主權也是權利，為何只要求公投不主張台澎主權？為何說台灣主權獨立名為中華民國（華獨）？這是一九九九年民進黨的台灣前途決議文，為選中華民國總統，把台灣鎖進中華民國，選上卻抽不離，給北京併吞台灣的口實。

因此，台獨必須過三關。（一）統獨爭議，但過關應沒問題。（二）是中華民國獨立（華獨）還是台灣獨立（台獨）？目前卡在這裡。（三）若是台獨，是以在中華民國體制內公投正名制憲獨立？或在中華民國體制外以恢復主權而獨立？這雖是以後的事，目前就須確定，越早越好。

因解決上述（一）、（二）的關鍵就是台澎主權。中國已經對全世界宣示了七十二年，根據他們說的國際法，台澎是中國的一部分，台獨只有用戰爭解決。但中國對台主權是謊言，目前連中華民國的教育部和外交部也啞口無言，台灣不是中國內政，也不屬中華民國，可是很多人仍不清楚。所以，若以恢復台澎主權手段除有教育功能之外，還立可解決（一）的統及（二）的華獨，不必等修公投法就可達到獨立的目的，而中華民國及中華人民共和國無話可說。

總括一句：除公投之外，至少必須強調台澎不是中華民國的一部分，才不會像加泰隆尼亞公投雖九成支持獨立，但前途坎坷。

（作者為前中興大學企管系副教授，現為自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF）